朴志訓着韓服拜年　3月23日Wanna One首成員襲港開見面會

今天（5日）是大年初一，韓國與香港同樣會過農曆新年，與家人聚首一堂過節，而不少韓星都會上傳韓服照片或拍攝問候短片，與K-Pop粉絲拜年。Wanna One朴志訓、請夏、本月少女和Golden Child等偶像，今天都有上傳韓服美晾照，祝粉絲新年快樂。

穿上金色韓服的朴志訓首先在影片中，與久違的粉絲打招呼問好。除了祝賀粉絲新一年幸福和健康外，他亦承諾來年會更進步，向粉絲展示更多好的一面。其後朴志訓也在個人Instagram上傳兩張韓服自拍照，照片短短20小時內已獲超過66萬粉絲按「心心」俾Like，可見朴志訓的高人氣。

適逢新年，朴志訓上傳韓服自拍照與粉絲問好。（網上圖片）

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另一方面，而朴志訓確定將於3月23日來到香港舉行首個人粉絲見面會《2019 PARK JIHOON ASIA FAN MEETING IN HONG KONG “FIRST EDITION”》，成為Wanna One解散後，首位率先襲港的成員。有關見面會詳細仍然有待公布，喜歡朴志訓和Wanna One的粉絲想必要留意住《香港01》或主辦單位的報導。

朴志訓將於3月訪港，成為Wanna One首位來襲的成員。