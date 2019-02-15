【情人節】張繼聰突然百人面前唱情歌　謝安琪聽到甜笑冧滋滋

相信普天之下，已經沒有人可以超越張繼聰，就算封他是「史上最浪漫老公」，也應該沒有人提出異議。昨日（14/2），張繼聰便讓老婆謝安琪過了一個畢生難忘的情人節，事後他在Instagram上寫道：「老婆話唔要啲物質禮物，但係要難忘嘅冧豬嘅幾十年後都記得嘅，於是我帶佢去海旁，問班年輕人借咗啲架生……」

張繼聰和老婆謝安琪是娛樂圈裏面其中一對模範夫婦，教人非常羨慕。（Instagram）

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沒有被老婆難題考起的張繼聰，便拿起了借來的結他彈奏，更唱出張學友的首本名曲《每天愛你多一些》，而謝安琪就在人群之中，靜靜地欣賞張繼聰的演出，更一直咧嘴甜笑，被老公的歌聲冧到暈。雖然張繼聰一段日子沒有出新歌，但他的唱功卻沒有退步，唱到結尾時，觀眾都忍不住尖叫歡呼，又勁嗌Encore，而張繼聰笑住講完一句「唔好意思，打攪晒」便放下結他離開。非常感謝年輕人借出結他的張繼聰在Instagram裏面便笑指自己邊唱邊淆底，還希望現場觀眾和網上聽眾不要介意他唱得不夠好。

張繼聰在情人節晚上於尖沙咀海旁為老婆謝安琪送上情歌，同時為圍觀的一對對愛侶送上浪漫時刻。（Instagram）

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另外，周國賢亦有在同一地點現身，更拿起結他唱出代表作《目黑》，吸引好多粉絲圍觀兼舉機拍攝。

周國賢在尖沙咀海旁唱出代表作《目黑》，亦是令歌迷暈得一陣陣。（Instagram）

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