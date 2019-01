張繼聰謝安琪結婚12周年恩愛如昔　Kay性感撐檯腳慶祝皮革婚

結婚從來都唔係戀愛嘅終點,而係人生新一章嘅開始。由兩個人變成一個家,要磨合生活習慣,要接受對方嘅家庭及生活圈子,每一日每一步都係學問。眨下眼張繼聰同謝安琪已經結婚12年,雖然平時兩公婆都係分享仔女可愛生活照居多,但其實佢地都有為對方留下最重要嘅位置,結婚紀念日阿聰仲好識做悉心安排,男士們學嘢啦﹗

再強嘅女人都希望可以有個人愛鍚保護自己,謝安琪喺張繼聰面前就可以放心做小鳥伊人啦。(張繼聰IG)

12年嘅結婚周年又名皮革婚,喻意佢地嘅感情已經好似皮革一樣咁堅韌,經得起風浪。好多人拍拖結婚耐咗,都會懶得送驚喜。結婚12周年阿聰無買咩名貴珠寶甚至送層樓俾老婆,不過就好有心思咁訂製一對水杯,柄就刻有佢同老婆英文名Kay及Louis,永遠成雙成對。

水杯雖然唔係名貴禮物,但會專誠去訂製刻名,呢份心思已經係無價。(張繼聰IG)

張生張太亦難得放低2個小朋友出去撐檯腳,Kay難得性感著上黑色吊帶低胸裙,同老公頭貼頭合照。檯上一個精緻嘅藍莓芝士蛋糕,碟上寫住Happy Anniversary,洋溢幸福溫馨感覺。阿聰上載靚相並引用美國作家Mignon McLaughlin金句:「A successful marriage requires falling in love many times ,always with the same person. (一段成功嘅婚姻要不斷墮入愛河,而且要係要同一個人)」作為女人又點可能唔冧到暈呢﹗

難得同老公撐檯腳二人世界,KAY罕有性感,兩個人頭貼頭真係唔使食蛋糕都甜到漏啦﹗(張繼聰IG)