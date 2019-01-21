張繼聰謝安琪結婚12周年恩愛如昔　Kay性感撐檯腳慶祝皮革婚

結婚從來都唔係戀愛嘅終點，而係人生新一章嘅開始。由兩個人變成一個家，要磨合生活習慣，要接受對方嘅家庭及生活圈子，每一日每一步都係學問。眨下眼張繼聰同謝安琪已經結婚12年，雖然平時兩公婆都係分享仔女可愛生活照居多，但其實佢地都有為對方留下最重要嘅位置，結婚紀念日阿聰仲好識做悉心安排，男士們學嘢啦﹗

再強嘅女人都希望可以有個人愛鍚保護自己，謝安琪喺張繼聰面前就可以放心做小鳥伊人啦。（張繼聰IG）

12年嘅結婚周年又名皮革婚，喻意佢地嘅感情已經好似皮革一樣咁堅韌，經得起風浪。好多人拍拖結婚耐咗，都會懶得送驚喜。結婚12周年阿聰無買咩名貴珠寶甚至送層樓俾老婆，不過就好有心思咁訂製一對水杯，柄就刻有佢同老婆英文名Kay及Louis，永遠成雙成對。

水杯雖然唔係名貴禮物，但會專誠去訂製刻名，呢份心思已經係無價。（張繼聰IG）

張生張太亦難得放低2個小朋友出去撐檯腳，Kay難得性感著上黑色吊帶低胸裙，同老公頭貼頭合照。檯上一個精緻嘅藍莓芝士蛋糕，碟上寫住Happy Anniversary，洋溢幸福溫馨感覺。阿聰上載靚相並引用美國作家Mignon McLaughlin金句：「A successful marriage requires falling in love many times ,always with the same person. （一段成功嘅婚姻要不斷墮入愛河，而且要係要同一個人）」作為女人又點可能唔冧到暈呢﹗

難得同老公撐檯腳二人世界，KAY罕有性感，兩個人頭貼頭真係唔使食蛋糕都甜到漏啦﹗（張繼聰IG）