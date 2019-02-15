李大輝高中畢業：Wanna One友情是永遠的　朴佑鎮、MXM到齊祝賀

今天（15日）韓國明星偶像眾出的首爾公演藝術高中，舉行一年一度的畢業典禮。上年Wanna One朴志訓有份參與畢業，吸引了大量粉絲和記者到場，迫爆校園現場。而今年則輪到李大輝正式畢業，同公司的朴佑鎮和MXM更到齊祝賀，可見4人的兄弟情。而同場亦有Weki Meki、MOMOLAND和DIA等偶像一同畢業。

李大輝雖然2001年出世，可是由於韓國有早年生之分，所以1月出世的他提早一年入學，與一眾2000年生的同學同期畢業。而同公司的朴佑鎮和MXM的林煐岷及金東賢亦有到場，祝賀弟弟終於完成高中學業，踏入人生的另一階段。今早李大輝也提到，Wanna One成員都有在聊天室祝賀他，更強調成員間的友情是永遠的。接受傳媒訪問時，李大輝就講到：「今天特別想擁抱每一位同學，尤其是一邊兼顧藝人活動的朋友，想對他們說聲『辛苦了』，亦期待大家之後的樣貌。」

李大輝畢業好兄弟到齊外，Wanna One成員也有輪流祝賀。（網上圖片）

+ 11 + 10 + 9

除了李大輝外，今天同場亦有Weki Meki磪有情、MOMOLAND娥仁、DIA安順伊、Stray Kids鉉辰、THE BOYZ Eric等，而剛出道的ITZY LiA則未有出席畢業典禮。其中磪有情講畢業感受時就提到：「學校生活中，十分高興終於能夠畢業，今天會和同學一起享受畢業禮，開心地結束高中生活，多謝大家。」分享畢業轉大人的好心情。而MOMOLAND娥仁則講到，來到最後一天穿校服的日子，覺得非常可惜，可是已準備好今天會和老師及同學，一同渡過開心的一天。

Weki Meki磪有情今天亦畢業，接受訪問時表現得非常害羞。（網上圖片）