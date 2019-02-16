【開心速遞】阿壯慘被池美麗嫌棄　化身超級毒男與虛擬女友相戀

阿壯被批評無男子氣概。(電視截圖)

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》入面的大學四子安凌強壯，自從傻強（馮奕森飾)）慘被Out之後，就只剩下金城安（周嘉洛飾）、朱凌凌（吳偉豪飾）與阿壯（焦浩軒飾）三子，阿壯的戲份明顯比前多了，於昨晚（15/2）播出的一集更擔正成為主角，劇情講述他於網上被批評缺乏男子氣慨，失去追求女生的自信，就連肥妹仔池美麗（鍾凱琪飾）都嫌棄他，令他大受打擊，結果走上終極毒男之路，竟與電子虛擬女友談戀愛。

連池美麗都嫌棄阿壯。(電視截圖)

事緣安仔同凌凌得知坊間正流行一個虛擬女友程式，程式主角夏蕙懂得與人溝通，更會噓寒問暖，於是兩人特地購入程式送給阿壯，希望可以讓他重新振作。結果阿壯火速戀上夏蕙，將其視作真的女友一樣，甚至計劃買戒指跟她結婚，完全是超級毒男的行為。有劇迷同網民就覺得呢集好寫實，反映了現今時下毒男確是會迷戀虛擬女友，日本就有毒男真的與電子虛擬女友舉行婚禮結婚。

阿壯戀上虛擬女友夏蕙。(電視截圖)

一齊重溫呢集嘅精彩片段。

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