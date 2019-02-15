【開心速遞】太太難頂Elsa公主造型　歐瑞偉：佢話好想打我

無綫劇集《愛‧回家之開心速遞》一眾演員今日（15日）到油塘出席「花好月圓慶元宵」活動，昨晚一集劇情講到威龍舉行化妝舞會，每位都悉心打扮，歐瑞偉亦不例外，打扮成Elsa公主「破格」造型相當搶鏡，不少網民見到歐瑞偉造型留言話「有啲相嘔嘅感覺」、「KC手瓜起展食嘢唔畀錢」，連同樣打扮成Elsa公主的林淑敏都頂唔順：「可唔可以唔好咬唇。」

歐瑞偉表示要扮演女人，連自己都頂唔順，都會毛管戙。（黃國立攝）

歐瑞偉在活動上接受《香港01》訪問，透露昨晚情人節與太太一同迎接這一幕：「噚晚本身同太太出外慶祝食飯，但早兩日已經病緊，太太叫我喺屋企唔好出去煮飯二人世界，咁啱太太就睇到我Elsa公主造型，太太好太反應仲揸實拳頭話『我真係好想打你呀！』其實我都扮過唔少女人造型，不過噚晚嗰造型係低胸，好在自己本身都有事業線，一路都有操開，但可能係肥咗啲，咁所以大家睇落可能覺得有啲肉地，嚟近我都會收下身，哈哈！」

除了太太好大反應外，歐瑞偉亦有留意網友的評價，未想到會成為網友的話題。（黃國立攝）

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