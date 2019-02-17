【渣打馬拉松2019】連詩雅落雨跑10K感吃力：最後突上斜有啲辛苦

一年一度的渣打馬拉松於今早（17日）舉行，一眾藝人聯同民眾齊齊參與開跑。不過天公不作美，未開跑之前已經落起綿綿細雨，有份參與的連詩雅（Shiga）也直呼也少少吃力：「本身開跑之前只係毛毛雨，但一路跑嘅時候雨越嚟越大，所以好凍，同埋好多上斜落斜位，最後一公里突然要上返斜嘅時候真係有少少辛苦，不過可以同大家一齊完成呢一件事我覺得好開心。」

Shiga頭戴cap帽，以一身粉色上衣亮相渣馬賽事，雖然落雨，不過Shiga的形象依然keep得好好，活力十足。（梁碧玲攝）

在雨中跑步，還要不停上斜落斜，對體力是一個好大挑戰，更要時刻提防滑倒，幸好Shiga沒有受傷：「我係咁望住個地下，都OK嘅。不過我自己本身真係非常非常之想去破自己嘅最好時間，我諗今日未必，但都喺我預計時間之內。」

原本今日要繼續拍戲，不過Shiga表示劇組知道她要參加馬拉松，昨日特登讓她收早，今日跑完亦不用回劇組，可以好好休息。（梁碧玲攝）

雖然平時工作忙碌，但Shiga都會抽空跑步，當中亦有不少得著：「我一個禮拜通常會跑4、5日，跑步可以幫我減壓，同埋堅持嗰個動力係可以放落人生、工作等，所以改變咗我好多。」