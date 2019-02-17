【渣打馬拉松2019】與男友胡子彤甜蜜衝線　歐鎧淳：有佢我先參加

胡子彤與女友歐鎧淳今天（17日）一同參加渣打馬拉松的十公里賽事更甜蜜地一起衝過終點，不過二人對這次表現有一點點失望：「其實比我哋預期慢咗幾分鐘，因為我本身Set時間係快少少，但之後太多工作，但都滿意，加上今日天氣有少少雨同有風，係有少少影響。」

胡子彤與女友歐鎧淳今天（17日）一同參加渣打馬拉松的十公里賽事更甜蜜地一起衝過終點。（梁碧玲攝）

二人能首次一起參加馬拉松，對二人也有一種「意思」在裡面，歐鎧淳更發放「閃光彈」說到：「其實有佢我先會參加，我真係唔鍾意跑步，因為呢樣係唯一我哋可以一齊做嘅運動，佢打棒球我就係游水。」在旁的子彤十分認同女友的說話：「我試過同佢游水，佢游完幾轉我先游咗50米。」

歐鎧淳笑言其實在終點是等胡子彤一起衝線。（梁碧玲攝）

他們本身就是運動員出身，難免在一起跑的時候會出現競爭心態，歐鎧淳解釋：「其實係10公里裡面一直掙扎跑唔跑快啲呢，運動員係會有咁嘅心態，一計時就好緊張。」而子彤笑言雖然各有競爭，但最後也是和氣收場一起衝線。

胡子彤表示若要挑戰半馬或全馬是需要一點時間準備。（梁碧玲攝）

+ 4 + 3 + 2

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物：https://heart.hk01.com/zh/project/10095