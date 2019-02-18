森美搏命搵錢供子女赴外國留學 ：個個爸爸都係咁

商業電台今天（18日）舉行新春團拜活動，作為商台資深DJ的森美小儀這個組合當然有現身出現，森美笑言過完年的目標是追求快樂：「上一年好多工作忙，工作一忙就不快樂，所以今年工作減少啲，陪屋企人多啲。」而小儀計劃是每月放一個旅行，森美一聽到後就立即反對：「你放假我咪要工作，咁係你快樂我不快樂！」

森美小儀今天（18日）出席商業電台團拜活動。（黃國立攝）

森美在接訪《香港01》訪問時候大爆小儀其實是富婆，常常買貴價機票去旅遊，不過小儀反擊不是：「其實依家有一班朋友鍾意買廉航機票，我發現可以搵啲星期六日或星期一去個旅行，買到廉航都要靠班朋友去捕住，放假relax真係好緊要，你精神狀態差好多事都做唔工。」

小儀被爆常常買貴價機票去旅遊。（黃國立攝）

二人也不忘在訪問發揮「互相傷害」的本色，小儀指森美年紀開始大了，可不用太拚命賺錢，森美連忙否認：「其實依家仲搏命，囝囡喺外國讀書洗費好大，不過佢哋鍾意外國生活，我都盡量幫助，辛苦原因都係學費好貴，不過個個爸爸都係咁，當年我爸爸都係咁供我讀書。」

明天（19日）是元宵節，森美笑言已幫小儀想好猜燈謎的謎底，就是「恨嫁」。（黃國立攝）

+ 2

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助：https://heart.hk01.com/zh/project/10014