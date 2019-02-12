森美新年又到東京暢遊　網友驚覺同三位男星撞樣

憑住兩輯《森美旅行團》，令森美嘅日本通形象深入民心，節目中介紹日本非一般大路旅遊景點食肆，全部係森美自己多年來捐窿捐罅搵返嚟嘅心水推介。曾經話過自己以前一年去東京4、5次chur盡假期嘅佢，呢個新年又去咗東京滑雪，連日來上載唔少靚相，其中一張引起網友討論森美同幾位男星都好似樣喎。

森美新年又去東京，CHOK住街拍是常識吧。（森美IG）

森美6日前上載喺機場出發去東京嘅打卡照，連日嚟除咗行街Shopping食好嘢，仲帶齊裝備去滑雪。森美上載一張雪地Chok爆望鏡相片留言話：「我這個眼神不能用得多，因為是會溶雪的。」網友都笑言：「唔怪之得冰川會溶化啦 林超英就黎搵你傾計架啦﹗」

森美CHOK到好似拍緊廣告咁，其實睇真啲都真係幾型仔呀。（森美IG）

雖然森美形象搞笑，減肥操肌後其實都真係幾型仔，加上深明Chok樣之道，呢張相有網友坦言：「第一眼望以為是林峰。」另一位就話：「突然有點似張孝全。」可以同圈中兩位型男撞樣，森美睇到呢兩個留言應該相當沾沾自喜。但仲有一位網友就話：「睇張相第一眼好似劉青雲。」似勻晒偶像派同實力派，難怪森美越來越受歡迎啦。