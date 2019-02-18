河成雲發靚相上綜藝為新碟宣傳造勢　4月香港見面會反應熱烈

韓國男團Wanna One出身的河成雲將於2月28日發布第一張個人迷你專輯《My Moment》，近日所屬公司Star Crew娛樂接連發布河成雲新專輯預告照，而河成雲也會參與綜藝節目，為《My Moment》造勢，包括KBS《大國民脫口秀-你好》，以及和Wanna One隊友尹智聖一同參與MBC every1《一周偶像》，令一眾HA:NEUL（河成雲粉絲）更期待《My Moment》面世！

河成雲的迷你專輯預告照展現不同風格。（網上圖片）

除了推出個人音樂作品外，河成雲也會在首爾、東京、大阪、台北、曼谷和香港展開個人亞洲巡迴見面會《HA SUNG WOON 1st FANMEETING “MY MOMENT”》，屆時河成雲除了HA:NEUL大玩遊戲，又會現場獻唱最新自創曲《不要忘記》（Don't Forget），不少HA:NEUL期待河成雲現場演繹歌曲。

尹智聖和河成雲去年以Wanna One成員身份擔任《一周偶像》嘉賓，近日兩人再上同一節目，不過已經齊齊變成solo歌手。（網上圖片）

此外，購買香港場價值$1,680門票的粉絲不只有幸和河成雲一對一擊掌，更有機會和偶像小組合照，或獲得簽名海報。香港場今日（18/2）進行信用咭優先訂票，旋即宣布售罄，證明河成雲人氣爆燈。河成雲粉絲見面會香港場將於2月21日上午10時於Cityline購票通公開發售，尚未成功撲飛的粉絲要把握機會了。

河成雲香港粉絲見面會反應非常熱烈！

去香港見面會之前，不如先睇睇河成雲近排嘅靚相先啦！

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