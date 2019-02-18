「包子妹」牟芝緹惹日本客慕名而來　吳宗憲曾試食：裏面很多汁！

正所謂「天生麗質難自棄」，用這句說話來形容台灣這位「包子妹」牟芝緹（Di Di）就最適合不過！能夠有「包子妹」之稱，現年25歲的牟芝緹是真正的包店老闆娘。6年前，Di Di的海軍上校父親退役，於是開了一家包子店，當時就讀大學一年級的Di Di也有幫忙製作包子，閒時也會到店面幫手。包子店開業後一年多，Di Di在店幫忙賣包的相片被其中一位客人在網上傳開了，更將Di Di形容為「一名擁有白皙皮膚、身材兇猛的包子西施」。此貼一出，令Di Di的包子店瞬間爆紅，吸引到大量男士來光顧向Di Di買包子，更經常出現排隊人龍，而且出手大方，Di Di更透露曾有客人是從澳門、日本等地慕名而來！

這張就是Di Di在約4年前被一位「客人」在網上分享後瘋傳的相片。（網絡圖片）

網友負評：「靠身材賣！」

Di Di父親的包店最近也開始賣餃子，她自己也有份包、有份煮、亦有份煎，而且餃子的銷售成績也非常好，Di Di曾經收到一張10,000隻餃子的訂單。其實除了親身到店買現成煮熟的包和餃子之外，客人亦能透過網上預訂未煮過的，更加設有外送服務，非常多元化。然而人紅自然是非多，Di Di經過相片被網上瘋傳後，她又投身直播界將自己的包餃子過程在網上直播，備受網民熱捧，亦因此同時慘遭部分網民負評，批評她是「靠身材賣」，暗指食物只是一般般，純粹是靠身材去吸引顧客。

Di Di的父親曾擔任康定號巡防艦長，2005年以105天航行地球一周計2萬6429浬，拜訪8個友邦，創下敦睦艦隊出航紀錄以來，首度環球航程紀錄及日期最久、里程最長等紀錄。（Instagram）

Di Di的手藝曾獲吳宗憲大讚

其實Di Di除了外型夠吸引之外，她的包餃子、製包的手藝亦非常之好。她曾表示在國中時就要幫手包餃子幫補家計，至今包餃子已有約10年經驗，1小時能夠包到170-180粒餃子，即每分鐘可以包出3隻餃子。而在Di Di的相片在網絡瘋傳之前，其店鋪的包子亦在附近馳名，以餡料實在、滋味好見稱，大受街坊歡迎。至於餃子的味道如何，未嚐過的人就大概只能透過吳宗憲的節目《小明星大跟班》的其中一個名為「老闆娘妳這樣...要我怎麼好好消費？」的主題中去推斷。Di Di被邀請上節目介紹自己的包子店，還帶了一盤親手煎製的餃子到節目與眾人分享，吳宗憲大讚好吃，更說：「裏面很多汁」，又在鏡頭面前吃了三隻，食過番尋味！

擁有驕人身材的Di Di經常穿緊身衣自拍：

Di Di樣子甜美、身材火辣，還經常在社交網站派福利，其IG的追蹤者已達到2萬2千人了！（Instagram）

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憲哥一口氣吃了三隻煎餃！（YouTube）

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