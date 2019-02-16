【多圖】放棄康莊大道　「人生勝利組」邵岱兒憑完美外型闖演藝圈

不少年輕人傾盡青春與努力，只希望考進著名學府步上青雲路，若然順利考入加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）的金融系，更等同手執進入華爾街大展拳腳的門票。而台灣女生邵岱兒（Debbie）就是該校的高材生，但畢業後就未如大家預期在金融方面發展，而是回到家鄉並加入演藝圈，成為一名藝人，相信Debbie定有不少過人之處。

不少人視英屬哥倫比亞大學金融系為加入華爾街的必經路，不過Debbie就決心加入演藝圈。（Instagram）

Debbie自英屬哥倫比亞大學金融系畢業後已算是「人生勝利組」，但奶卻選擇在台灣發展演藝事業，簽約經理人成為了姚元浩及高以翔師妹。Debbie就好似兩位師兄一樣，外貌與身材都相當討好，帶點酒窩的笑容更是必殺絕招，難怪參與當地綜藝節目《綜藝我最大》後便儲落不少粉絲，連香港的朋友都留意到年僅27歲的她。

邵岱兒曾參與由吳宗憲主持的綜藝節目《綜藝玩很大》。（影片截圖）

不過，翻查經理人公司網站已不見Debbie的資料，正式脫離公司擺脫「高以翔師妹」的外號。原來Debbie正集中火力經營個人服裝品牌，金融系出身的她當然懂得精打細算，接觸過幕前工作的她親自上陣為所有商品擔任模特兒，相信人事花費上都節省不少。除了懂得經營之道與幕前經驗外，Debbie更擁有西餐烹調丙級技術士資格，並不是十指不沾陽春水的小姑娘。

Debbie報稱有162cm身高，不過相片中的她顯得高挑。（網站截圖）

即睇Debbie的生活照及模特兒照片：

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感情生活上Debbie可說是非常低調，只於出道時與台灣藝人柯震東傳過緋聞，但有網友卻在她的舊照片中，發現她曾與香港新晉演員朱鑑然同遊赤柱沙灘，互動親暱，於是一口咬定二人曾是情侶關係。

有觀察力極強的網友，發現Debbie（右二）與朱鑑然（右一）同遊赤柱沙灘的合照。（Instagram）

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