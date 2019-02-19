ITZY Yuna曾是旱地冰球京畿道代表　教練：隊中最出色的運動員！

韓國女團TWICE的師妹團ITZY近日正式出道，畢竟是JYP娛樂時隔四年再推女團，所以外界均對ITZY非常關注，紛紛追查五位成員Yeji藝智、LiA、柳真、彩鈴和Yuna俞娜的底細，除了發現LiA、柳真和彩鈴家境頗為富裕之外，還得悉Yeji藝智和Yuna俞娜是運動健將，難怪網友均直言希望見到Yeji藝智和Yuna俞娜早日參與MBC大型綜藝節目《偶像運動會》，在鏡頭前展現運動本色！

ITZY上星期正式出道，隨即引起熱烈討論。（視覺中國）

Yuna外貌和身材出眾，沒想到還是個運動健將。（視覺中國）

Yuna出道前就讀榮福女子中學，同時是旱地冰球校隊成員，從小學五年級開始就接觸旱地冰球，已練習旱地冰球約四年時間，還代表京畿道參與全國大賽。旱地冰球運動員韓滿亨（音譯）指導過小學時的Yuna，大讚她身材高挑，運動神經亦相當發達，是隊中最出色的運動員。韓滿亨又慶幸旱地冰球隨着Yuna出道而知名度大增，因而特別感謝網民和Yuna。

韓國旱地冰球協會發布Yuna參加比賽的相片。（網上圖片）

曾指導Yuna的運動員大讚她是隊中最出色的運動員。（網上圖片）

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另外，ITZY隊長Yeji過往也曾活躍於運動界。有Yeji的同學爆料，指Yeji高二時曾參加接力比賽，可惜Yeji被對手推跌而屈居亞軍，Yeji的隊友和對方理論，但Yeji向隊友表示：「孩子們，我沒關係的。」因而令隊友覺得Yeji十分善良。網友感嘆ITZY成員運動細胞發達，希望Yuna和Yeji可以在偶像運動會大展拳腳。

Yeji也曾參加接力賽，可惜對手「出術」導致屈居亞軍。（視覺中國）

回顧ITZY出道Showcase靚相

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