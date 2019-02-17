TWICE師妹ITZY大起底　「白富美」柳真零動刀仲係醫院院長千金？

備受矚目的TWICE師妹團ITZY，日前終於正式出道，而出道歌《DALLA DALLA》亦獲得非常優異的成績。ITZY成為網上熱話後，粉絲都非常好奇5位成員藝智、LiA、柳真、彩鈴和俞娜的背景。經強大的韓國網民一輪起底後，除了大量舊照浮上水外，更發現每人的家底也相當厲害。

JYP新女團ITZY正式出道，挾TWICE師妹團名義而備受關注。（網上圖片）

藝智充滿個人風格的外貌，加上超實力表現，在隊中擔當重要的地位。（網上圖片）

藝智

2000年出世的藝智，曾被2PM俊昊推薦參加選秀節目《THE FAN》，所以出道前就已少有知名度。節目中藝智就已展示出，超強的Rap、唱歌和舞蹈實力，是一名擁有全方位實力的藝人。而且有著細長眼睛的藝智，比起一般大眼美女，更有辨識度，迅速成為焦點。

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LiA神秘出道，固然是粉絲起底的頭號目標之一。（網上圖片）

LiA

LiA是JYP娛樂從未公開的實力練習生，因此粉絲更好奇她的背景。有網民翻出她小學曾在加拿大留學外，之後返回韓國就讀的國際學校，最平學費一年索價1,680萬韓元，即約港幣12萬。而且LiA的舊照中可見，練習生時期的她已使用名牌袋，可見家境絕對相當不錯。

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柳真是醫院院長千金，是含著金鎖匙出世的「白富美」。（網上圖片）

柳真

柳真可說是ITZY中，知名度最高的成員，現亦擔任隊伍的中心成員。柳真出道前，曾演出BTS防彈少年團的影片外，更在選秀節目《MIXNINE》中以高票數贏得女子組的第一名，坐擁大班粉絲。網民更翻出她多張舊照，力證她是零動刀的天然美女。而且柳真的爸爸更被找出是醫院院長，形容她是「白富美」就最好不過。

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彩鈴與家姐李彩演齊齊出道，相信是粉絲今年最高興的事情之一。（網上圖片）

彩鈴

相信不少追開K-Pop的粉絲，都算是看著彩鈴長大。早在2013年，她已拍住家姐IZ*ONE李彩演參加《K-pop Star 3》。當時只有13歲的她，成為JYP旗下練習生，再參加《SIXTEEN》競選成為TWICE一員。雖然不幸落選，但今年彩鈴終於成功以ITZY一員出道。有網民也翻出彩鈴的舊照，可見年紀輕輕的她已用名牌袋。而李彩演也曾在節目公開家中內部，被網友形容家庭環境非常不錯！

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俞娜今年以15歲低齡出道，前途無可限量！（網上圖片）

俞娜

對比其他練習生，忙內俞娜都屬於較少露面，就連不少粉絲都未必知道，原來她曾和柳真與BTS防彈少年團拍片。仍在讀高中的俞娜，就被網民翻出她中學時期，原來曾是運動部的成員。從大量零黑歷史舊照可見，初中時的俞娜已生得非常清秀，細而長的四肢就像是與生俱來一樣，粉絲只有羨慕妒忌恨。

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