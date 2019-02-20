【皓鑭傳】李皓鑭歷史原型專寵假太監　性器官冠絕古代男寵

無綫熱播內地劇《皓鑭傳》大受歡迎，隨著劇情的演進大家開始慢慢了解李皓鑭（吳謹言飾）為人。事實李皓鑭的原型即是秦始皇的生母趙姬，她一生除了同商人呂不韋（聶遠飾）﹑夫君嬴異人（茅子俊飾）有著脫不離的關係之外，更與「男寵」嫪毒（朱戩飾）有一段淫亂關係，使她被歷史記載十大最淫蕩的太后之一。同樣地嫪毒亦是十大最得寵「男寵」之一，更是第一位有文字記載為「性器官」特別強的男人，絕對是「前無古人，後無來者」呀！難怪趙姬如此愛不釋手。

朱戩在劇中飾演嫪毒。（網上圖片）

呂不韋眼見嫪毒有異人之處，就力推給太后。（網上圖片）

歷史上著名的「男寵」離不開年輕俊美，個個靠色相侍人上位，幾乎都是權傾朝野，就好似北齊的和士開﹑北魏的李奕﹑唐代的張昌宗﹑張易之兄弟等，當然少不了秦國的嫪毒啦！他更是所有「男寵」中，唯一一個有記載「性器官」特徵的男人，更是唯一一個以「假太監」身份入宮的男寵。

心思縝密的呂不韋鍾愛權力，因為眼見贏政日復一日長大，難免日後權力會漸失，他為了穩固自己的權力就借助趙姬一把，明白到她年輕守寡性慾不減，就推薦給太后。當然只是靠外表難打動太后心，作為商人呂不韋找來嫪毒自然有他的優人之處。《史記·呂不韋傳》記載「以其陰關桐輪而行」，意指他的陰莖十分厲害，勃起之後穿入車輪之中，一直轉動起來不掉下來，可想而知強而有力十分驚人。而太后聽聞之後相當有興趣「令太后聞之，以啖太后。太后聞，果欲私得之」。

嫪毒好識得哄太后。（網上圖片）

太后笑到幾開心啊！（網上圖片）

當然一個健全的男人難以入宮，所以呂不韋就同趙姬合謀想了一個辦法，要嫪毒以「宦官」身份入宮，合演一場假「腐刑」（受刑者會喪失性能力﹑生殖能力）的割生殖器場面，同時將任何男性特徵，就好似鬍鬚剃乾淨就可以，再加上一些陰柔動作，外人看起來就同「宦官」無誤，實則仍是一個有性能力的大男人。

嫪毒最後被贏政「車裂」。（網上圖片）

太后見到「異於過人」的嫪毒當然愛不釋手，所以二人夜夜幽會最後更在別宮雍城處偷偷生下兩名兒子，此時他的權力相當大，更一度威脅到呂不韋的地位添。正正因為如此，有指呂不韋就派人向贏政告密，最後東窗事發嫪毒被「車裂」（五馬分屍）同誅三族，其兩名兒子更被裝在布袋中活活打死，而趙姬則被幽禁在咸陽宮中，呂不韋就被流放。

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