【花姐ERROR遊】花姐當眾同導演阿Mike炒大鑊：唔敢放手畀佢創作

昨晚（18/2）ViuTV節目《花姐ERROR遊》繼續為觀眾帶來驚喜，ERROR除了惡搞《全民造星》參賽者Tank退賽的場面，以交代肥仔因工作而退出餘下行程，還和經理人、節目監製兼主持花姐在雪山上鬥耐力，途中會有專員騷擾ERROR和花姐，不過花姐卻認為該環節內容與《花姐ERROR遊》主題不吻合，觀眾亦難以理解，於是當場和導演阿Mike起爭執。花姐今日（19/2）接受《香港01》記者訪問，大談發火背後的原因。

18日的《花姐ERROR遊》其中一個笑點是惡搞《全民造星》阿Tank退賽一幕，以交代肥仔未能參與節目。（影片截圖）

睇下ERROR點惡搞阿Tank啦！

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雖然花姐是《花姐ERROR遊》監製，但她透露拍攝前只知道節目的主題，對遊戲內容一無所知。《花姐ERROR遊》是希望帶出年輕人和年長人士之間的矛盾，同時吸納不同年齡層觀眾收看。拍攝雪山鬥耐力的環節，花姐就認為節目組準備的遊戲未能帶出《花姐ERROR遊》的中心思想：「我覺得（內容）好《真PK》，唔符合《花姐ERROR遊》嘅主題，我唔係反對做鬥定力呢樣嘢，不過唔需要上到雪山先至做。」花姐又透露，雖然自己由《全民造星》開始已放手給阿Mike等人創作節目，不過有時候仍放不了手讓年輕一輩主導，例如今次《花姐ERROR遊》雪山事件就是其中一例。

花姐在雪山批評導演阿Mike的意念不符合節目宗旨，是該集節目另一焦點。（影片截圖）

花姐近來已放手讓阿Mike等人自己發揮，但有時候也不敢放心讓他們創作。（影片截圖）

事後花姐和阿Mike等人詳談，開始了解阿Mike的想法，明白年長一輩覺得該環節無聊，但年輕人卻能捧腹大笑，反映年輕和年長一輩之間的差別，加上《花姐ERROR遊》是真人騷，花姐認為能夠反映自己的真實反應，所以花姐和阿Mike特意要將這片段保留，花姐更強調「一般節目都會剪咗佢」。至於有網民指出花姐鬧節目組後，反而令《花姐ERROR遊》更加好笑，花姐坦言此料不及，不過她強調並不是為了拯救節目而當眾批評阿Mike，而是當時的情緒的確大爆發。

《花姐ERROR遊》雪山對峙播出後，花姐和阿Mike均有網民支持。（網上截圖）

有網民認為花姐鬧人反而令節目更精彩。（網上截圖）

雖然鏡頭前花姐與阿Mike對峙，不過花姐強調兩人已和好如初。（影片截圖）

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談到花姐與一眾年輕導演、資料撰稿、助導等人的相處方式，花姐形容是「阿媽鬧仔」，若製作節目過程有任何不滿，花姐會狂鬧下屬，並要求對方加以編輯，而意氣難平的導演等人會在花姐背後大吐苦水，花姐更笑言自己被形容是「慈禧」，不過之後雙方關係仍能保持和睦：「因為我哋有個共識，就係將個節目做得好睇。」花姐又稱自己會時常和後輩互相學習，從而令大家一起進步：「因為呢個電視行業以往大家無一齊進步同改進，所以所有嘢都好舊，我希望可以透過呢個節目嚟傳達呢個訊息（與年輕人互相學習和進步）。」

花姐又稱和後輩常常互相學習，希望可以一同進步，也是《花姐ERROR遊》的宗旨。（影片截圖）

重溫花姐同阿Mike雪山對峙！

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問到《花姐ERROR遊》之後還有甚麼必看之處，花姐就自爆在奈良曾力斥193：「193怕有毛嘅動物，佢喺奈良餵鹿嗰陣控制唔到自己，阿Mike惟有收貨，但我就唔係咁睇，於是我當場鬧193。我已經同阿Mike講希望剪到呢段出嚟，不過我未睇到嗰段，唔知剪成會點。」究竟《花姐ERROR遊》會以甚麼角度闡述花姐力斥193的場面呢？各位ERROR迷就要留意節目播出了。

花姐又透露之後的《花姐ERROR遊》上映鬧爆193的情節。（影片截圖）

《花姐ERROR遊》究竟仲有乜精彩場面呢？我哋嚟逐格睇！

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