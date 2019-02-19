【法證先鋒IV】楊潮凱增肥25磅挑戰演6歲低智人士：真係好痛苦

不少演員都願意為角色作出犧牲，增肥減肥更是家常便飯！現年34歲的楊潮凱日前就在IG宣布自己在劇集《法證先鋒IV》的角色浩仔正式煞科，並留言：「呢幾個月有好朋友問：『你係咪發咗福呀？你冇事嗎？』今日終於可以同大家講：『我係發福！但我冇事！我只係為浩仔增肥咗25磅啫。』」他更指這25磅得來不易！

楊潮凱在《法證先鋒IV》首次挑戰演智商只有6歲的低智人士，他接受《香港01》訪問時稱：「佢細個嘅時候就俾媽咪送咗返大陸住，之後浩然（黃浩然）就接我返嚟同我阿媽相認，第一場戲就係同我阿媽相見的場口。個角色之後就發現我可能唔係阿媽個仔，呢度唔想穿橋住，等我賣少少關子先。」一向爆肌留鬚行粗獷型佬味的潮凱更為角色犧牲，拍完旅遊節目《3日2夜》後即開始增肥計劃：「雖然導演同監製冇要求，但因為我都想個角色後返生少少，所以就自己增加咗25磅。開拍嗰陣肥咗17，18磅，拍嘅過程再慢慢加到25磅。（增咗幾耐先成功？）增咗一個月，但其實出到嚟效果唔算太明顯，有肚腩嘅而塊面就漲咗少少，但見到自己塊面咁都唔係好想影相。」

與黎燕珊演母子情。（IG圖片）

二人冬天還要拍落雨戲！（IG圖片）

雖然不太滿意自己的發福，但潮凱就稱老婆對此十分滿意：「老婆又冇擔心，反而好開心，因為我可以陪佢食嘢，平時我好多都唔食，但依家肥膩嘢咩都照食，咩都陪佢食，所以好開心。（囡囡有冇唔認得你？）我未至於肥到認唔到，反而剃咗鬚佢要少少時間適應吓。」

潮凱增肥中期的自拍。（受訪者提供）

囡囡要適應冇鬍鬚的爸爸！（IG圖片）

由於天生瘦底，所以這25磅對潮凱的確得來不易，他稱：「入行最瘦試過有130磅，去到拍呢個角色之前有145磅。其實增肥難度都大，因為我有Keep開打泰拳同做gym，平時一個禮拜打3日，但嗰段時間就一個星期打一次，甚至三個禮拜先打一次，打拳係純粹維持自己的健康。而且平時唔會咁放縱自己食嘢同唔做運動，因為慣咗做運動唔做會好痛苦，同埋見到自己個身體好差，我好明顯，所以要食啲supplements，等自己唔好病。」潮凱更稱非常樂意為角色改變身形：「最近嗰套《為副不仁》嘅Christian Bale都為角色增肥，如果角色真係需要我都好樂意咁做，但都要睇吓個角色有冇發揮同有冇需要。」

睇嚟潮凱要開始減磅！(IG圖片)

Christian Bale就誇張好多倍，值得演員學習！(劇照)

原本勁爆肌！(IG圖片1)