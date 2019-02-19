【Chanel老佛爺逝世】老佛爺辭演《非常索凸務2》：我不是演員！

人稱「老佛爺」的國際知名殿堂級設計師Karl Lagerfeld，突傳出離世消息，終年85歲。Karl Lagerfeld除了在國際時裝界有舉足輕重的地位，也曾涉足影視界。

姬絲汀史釗域曾拍攝Karl Lagerfeld的作品《Once and Forever》。（網上圖片）

1939年在德國出生的Karl Lagerfeld，他在14歲時舉家移居巴黎。他在22歲時，被Pierre Balmain選中為助理，並在其品牌學習，自此與時裝設計結下不解之緣。

雖然Karl Lagerfeld以時裝設計聞名天下，但原來他也殺入影視圈。他曾執導過6套短片，當中有5套還由他親自編劇。當中最為知名的作品必要數由姬絲汀史釗域（Kristen Stewart）及差利卓別靈的第四名女兒Geraldine Chaplin合演的《Once and Forever》。其他曾與老佛爺合作拍戲的演員還包括美國著名饒舌歌手，同為時裝設計師的Pharrell Williams、英國著名模特兒Cara Delevingne、《解碼遊戲》女星姬拉麗莉（Keira Knightley）等。

Cara Delevingne 及Pharrell Williams曾參演由Karl Lagerfeld執導的《Reincarnation》。（網上圖片）

除了試過導演及編劇工作外，他還曾現身大銀幕，而當中大部份作品均與時裝有關，當中包括《非常索凸務》（Zoolander）、《La doublure》及《Lolo》。原本有指他還會出演《非常索凸務2》（Zoolander 2），但他霸氣拒絕：「我不想參演電影，他們希望我參與演出，但我不是演員。」老佛爺真的非常有性格。

《非常索凸務2》劇組原本非常想老佛爺續演，但奈何Karl Lagerfeld不願意。（網上圖片）

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