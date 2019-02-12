Lady Gaga昨日（11日）在格林美頒獎典禮斬獲最佳流行歌手、最佳流行合作、最佳影視歌曲三項大獎，同時她也成為格林美歷史上第一個流行分類大滿貫的歌手。Lady Gaga於2011年憑《The Fame Monster》奪最佳流行專輯及憑《Bad Romance》奪最佳流行女歌手、於2015年憑《Cheek to Cheek》奪最佳傳統流行專輯、於今年憑《Joanne》奪最佳流行歌手及憑《Shallow》奪最佳流行合作，十分厲害。說到Lady Gaga，雖然她近來已換掉誇張的造型，但普羅大眾印象最深刻的還是她百變的造型，於是小編為大家集合了Lady Gaga的奇特造型，只有大家意想不到，沒有Lady Gaga做不到的造型。

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近年來，Gaga開始減少奇特造型，而多了一些大氣端莊的造型。但無論什麼造型，Gaga都有足夠的自信去Carry，相信很快她又會有新的驚喜給大家。

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