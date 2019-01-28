【星夢情深】Lady Gaga畢利谷巴再合體　自製完美結局冧粉絲

Lady Gaga與畢利谷巴（Bradley Cooper）在電影《星夢情深》（A Star is Born）愛得刻骨銘心，但最終都未能開花結果，為影迷留下一大遺憾。不過，日前兩位主角再度聚首，以自己的方式呈上觀眾最想看到的大團圓結局。

畢利谷巴專程到拉斯維加斯捧Lady Gaga場，被點名叫上台合唱。（影片截圖）

上周末Lady Gaga在賭城拉斯維加斯舉行演唱會，當晚現身捧場的畢利谷巴，臨完場前獲Gaga邀上台合唱電影歌曲《Shallow》，現場觀眾立即起哄，畢利亦沒多作扭擰，大方走上台開金口。

畢利谷巴上台後與Gaga緊緊相擁，彷彿回到電影場面般。（影片截圖）

二人相擁合唱，令觀眾十分感動。（影片截圖）

一開始是畢利的獨唱部份，Gaga像個小粉絲般靠在對方的膝蓋上，情深款款地欣賞畢利的歌聲，猶如重現電影經典一幕。接下來是Gaga自彈自唱，輪到畢利靠在鋼琴上深情地凝視她，觀眾都看得如癡如醉。最後兩人同坐一張鋼琴椅，唱起全首歌的高潮部份，畢利摟著Gaga的腰，二人靠在一起甜蜜合唱，為電影不完美的結局，再劃上一個完美句號。

畢利Ｇaga台上重聚逐格睇

+ 6 + 5 + 4

《星夢情深》有不少出色的原創歌曲，當中《Shallow》早前已奪得金球獎最佳原創歌曲獎，亦有力問鼎奧斯卡同一獎項，而Lady Gaga與畢利如無意外將會登上奧斯卡頒獎禮的舞台獻唱，屆時各位粉絲又有機會再欣賞這個精彩演出。