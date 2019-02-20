【多圖】韓國「暖男補習老師」靚仔過明星　曾當選年度最火辣男士

二、三月是韓國畢業季，一眾星級畢業生，例如高中畢業TWICE成員周子瑜、彩瑛、Wanna One出身的裴珍映和李大輝固然備受注目，而近日網民的焦點就放韓國中央大學電子工程學系畢業生張成勳（音譯）身上，皆因外表俊俏的他過往曾公開徵求數學補習老師一職，令張成勳一炮而紅，被封為「暖男補習老師」，至今仍受網民關注。

張成動昨日畢業，他透過instagram感謝大家祝福。（網上圖片）

張成勳五官相當出眾，身高達186厘米，又曾在Instagram展示六嚿腹肌，固然是當模特兒的「潛力股」。張成勳過往曾透過朋友的Facebook公開求職，希望能擔任數學補習老師賺外快，不過網民卻將焦點放在他的外貌上，結果該照片獲得13萬個讚好，而張成勳不只成功獲得數學補習老師一職，也在2015年以模特兒身份出道，多次踏上首爾時裝周T台，更獲時裝雜誌Vogue選為2017年度最火辣男士。不知道各位有沒有興趣成為張成勳的學生呢？

張成勳一炮而紅，在2015年以模特兒身份出道。（網上圖片）

有幾多個數學補習阿sir有六嚿腹肌？（網上圖片）

逐格睇「暖男補習老師」張成勳靚相！

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