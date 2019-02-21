【英國音樂大獎】網民怒轟Pink奪成就獎：英國冇傳奇歌手咩？

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英國樂壇盛事「2019年英國音樂大獎」（BRITs）倫敦時間周二晚（20/2）在倫敦O2 Arena舉行，「最佳國際男歌手」及「最佳國際女歌手」獎項分別由Drake及Ariana Grande奪獎，而Ed Sheeran就捧走「全球英國歌手成功獎」。不過今年卻發生了一段小插曲，就是大會將今年的「傑出音樂成就獎」頒發給美國天后Pink之餘，更邀請她及澳洲演員曉治積曼（Hugh Jackman），兩位非英國人來擔任壓軸及開場表演嘉賓。

（Getty Images）

儘管Pink如何落力演出，都令大批英國網民而感到不滿。不少人在網上留言指「Why Pink？」（點解係Pink），更指英國怎會沒有傳奇歌手，為何要讓Pink擔任壓軸嘉賓及奪得「傑出成就獎」。另外，對於首次出席BRITs的Hugh Jackman在開場時，唱《大娛樂家》（The Greatest Showman）的歌曲非常沉悶，留言寫道：「So boring！」

2019年英國音樂大獎部分得獎名單：

最佳英國男歌手：George Ezra
最佳英國女歌手：Jorja Smith
最佳英國組合：The 1975
最佳英國單曲：《One Kiss》（Calvin Harris與Dua Lipa）
最佳國際男歌手：Drake
最佳國際女歌手：Ariana Grande
最佳國際樂隊組合：The Carters
全球英國歌手成功獎：Ed Sheeran
英國年度監製：Calvin Harris
傑出音樂成就獎：Pink

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