【觸及真心】劉寅娜教你返工最忌著錯衫　必跟辦公室服裝4大重點

由李棟旭和劉寅娜主演的tvN韓劇《觸及真心》，劇情吸引外，中間也加入不少搞笑位，在韓國錄得不錯的收視。劇中的劉寅娜飾演一位出道15年的國民級女演員，可是因捲入毒品案而名譽掃地。她為了翻身而去到李棟旭工作的律師樓做秘書，可是第一集就因過度的衣著，而被男方鬧到一面屁。

劇中設定女演員出身的劉寅娜，第一集穿上黑色低胸貼身連身裙，配上斗零高踭鞋和誇張的毛毛外套，大曬美腿上班。雖然打扮完美突顯她的身型，亦非常吸晴，可是明顯搣唔甩一陣明星味。換轉現實辦工室來說，見到如此打扮的女同事，相信必定成為大家茶餘飯後的話題之一。被李棟旭鬧完後，劉寅娜乖乖換上辦工室內應出現的秘書裝，成為韓國網上的熱話。

《觸及真心》劉寅娜第一集穿短裙返工，執張紙都唔方便，難怪李棟旭會有不滿。（網上圖片）

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恤衫是必勝單品之餘，亦能造出多款配搭。（網上圖片）

辦公室必備單品－恤衫

「返工著咩衫」從來都是一大學問，《觸及真心》中的劉寅娜第二天上班就穿上簡單的直條恤衫，配上灰色過膝西裝裙，完美搣走明星味。恤衫無條件安全得來又經典，亦是每位女生衣櫃必備的單品之一。除了學劉寅娜配搭中裙及高跟鞋外，也能配搭長褲及牛津平底鞋，營造輕鬆的感覺。而恤衫款式亦能參考劉寅娜穿著的寬鬆款，不過就建議以素色及簡單線條為主。

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劉寅娜在劇中偏好長版西裝外套，保暖之餘又夠哂施文平實。（網上圖片）

大方得體又不失霸氣－西裝外套

除了恤衫外，相信粉絲都見到劉寅娜在劇中穿上多款西裝外套。由單色西裝套裝到長版西裝外套，再到設計較Causal的風衣款，幾乎每集都見到西裝的縱影。《觸及真心》中的劉寅娜偏好穿著長及小腿，「韓」味十足的寬鬆長版外套，施文之餘又夠哂氣派。除了純色外套外，千鳥格及格子也是推介的選擇之一，為沈悶的辦公室增添生氣。

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比起西裝裙套裝，西裝褲絕對更方便女生工作。（網上圖片）

著裙再不是傳統－西裝褲

一般人對秘書或OL的既定印象，都是西裝裙套裝和高跟鞋，可是隨著時代變遷，不少女生都換上褲裝上陣。劇集中的劉寅娜也會不時穿上西裝褲，上身配搭恤衫，一樣能夠給人一種整齊莊重的感覺，亦較方便女生工作時難以避免的尷尬。建議選擇西裝褲時，盡量以黑色和沉色為主，而且避免挑選過份緊身的質地。

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劉寅娜劇中使用過的飾物，在時下韓國女生中討論度極高。（網上圖片）

配搭簡單飾物和合適髮型

除了衣著外，飾物和髮型亦是需要注重的地方。女生不妨參考劉寅娜會根據當天衣著及場合，改變配搭的耳環和頸巾等飾物。劇中劉寅娜主要配戴細小的耳環和深色頸巾，典雅得來又不會過份誇張，而且她每集都會帶與服裝同色系或完全相反顏色的手袋。至於髮型方面，比起女明星一把長曲髮，辦公室中的劉寅娜主要以長直髮示人，意外給人一種更平易近人的感覺。必要時也能像她一樣，紮起低馬尾，向上司展示幹練的一面。