Kylie Jenner首談整容疑雲：我從未在臉上動過刀

美國真人騷Kardashian家族一舉一動都備受關注，家族成員更經常登上熱門話題，火辣身材也備受爭議，當中以大家姐Kim Kardashian的巨臀和細妹Kylie Jenner的厚唇最令人印象深刻。年僅21歲的Kylie，在IG擁有超高人氣，自家美妝品牌Kylie Cosmetics也備受女士們追捧。但對於她的厚唇，外界一直議論紛紛，日前Kylie接受雜誌訪問時，就親解整容疑雲。

Kylie Jenner之前更找來Kim Kardashian拍攝宣傳照。（IG圖片）

在最新一期《Paper》專訪中，Kylie大方談及整容的傳聞，她表示：「大家覺得我在臉上動過刀，更認為我整張臉都是假的，但其實這只是謠傳。」對於外界的質疑，她澄清自己只做過微整：「他們不知道其實髮型和化妝也可以做到，我只做過嘴唇填充。」她表示沒有計劃做任何需要動刀的手術，但也不會評判那些做過整容手術的人：「如果那樣做可以感覺更好，而那是你想要做的事，我並不反對。」

Kylie的厚唇一直備受爭議。（IG圖片）

其實早在2015年Kylie就曾在vlog中承認有在嘴唇加入填充物，更表示是因為不安全感才下這個決定。而在之前Kylie懇求外界再議論她的嘴唇：「我沒有做過整形手術，我從未動過刀。大家拿我12歲的照片作對比，說我看起來不一樣了，但我18歲怎麼會跟12歲的樣子一樣呢？」

Kylie在訪問中否認做過整容手術，只承認在嘴唇加入填充物。（IG圖片）

此外，Kylie在訪問中談及如何將創立的美妝品牌變成一間市值數十億美元的企業，並透露父母在她15歲時就斷了她的經濟來源，所以白手起家是真的。她將傾盡整副身家創立Kylie Cosmetics：「我的父母告訴我必須自己賺錢，是時候學會怎麼存錢和花錢。雖然我的確有富裕的家庭背景，但沒有一分錢是從父母那裏繼承的。」