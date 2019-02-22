【皓鑭傳】瓊華公主勾引男人有一手　竟連繼子都唔放過 ?

無綫熱播內地劇《皓鑭傳》愈播愈緊湊，劇中除了公主雅（海鈴飾）因「因愛成恨」而不擇手段令觀眾睇得討厭至極之外，最近上線來自韓國的第一大美女韓瓊華（張南飾）亦令觀眾恨得牙癢癢。她陷害別人不特止還出手勾引繼子，魅惑手段實在太厲害，搞到大家都指罵她「這女的真討厭」，成為該劇排第二位令人恨之入骨的角色。

瓊華公主成為該劇第二位最令人討厭的角色。（網上圖片）

韓瓊華是韓國公主，為了保全自己國家同趙國的關係，而作為送給趙國王上的禮物，因為有韓國「第一大美人」之稱，外表精緻的她深受趙王喜愛，成為趙國後宮中最得寵的女人。同時她亦是一名間諜，靠著華麗的外表﹑聰明的手段魅惑趙王，從中最想達到一個目的就是挑撥趙國與其他國家的關係，如此一來最大得益者就是自己國家－韓國。

女人最大的武器並不只是外表，最重要的是夠「溫柔」，這一點韓瓊華發揮得淋漓盡致，因為她的迷離﹑妖艷﹑聰明令趙王言聽計從，三翻四次加害其他人包括殷小春（姜梓新飾）﹑李皓鑭（吳謹言飾）令他們個個都身陷囹圄，在現代來講用「最強小三」來形容她最合適不過。

韓瓊華最會利用自己的「溫柔」陷害他人。（網上圖片）

韓瓊華的外表加手段，根本就是「最強小三」。（網上圖片）

但最令觀眾大吃一驚的是她連繼子，即趙王的兒子公子羽（何奉天飾）都不放過。在一家人關係中他們是庶母同兒子關係，萬萬想不到竟然為了目的而使出勾引手段從而發生性關係。她的勾引手段最厲害的是她的電眼，無辜的眼神望著對方，說話輕聲細語，雙手溫柔撫摸，對於一個大男人來講實在太難抗拒，二人就開始了這一段「不倫關係」，這一幕睇到觀眾恨之入骨「不想看你了」﹑「真的很討人厭」﹑「實在可惡」﹑「討厭死了」…成為別人眼中壞女人代表。

韓瓊華連繼子都勾引。（網上圖片）

而對於這個角色，張南都承認是「壞」，不過在「壞」的另一面其實她是偉大的：「她其實很像妲己，也可以說她是紅顏禍水，但是她外貌和性格上是有很大的反差的。她有自己很堅定的信念，會不惜一切去完成甚至去犧牲自己，我覺得在我看來她其實是一個很偉大的角色。」因為她所做的一切都只是為保護自己國家。

另外，身為韓國第一大美人不少網友對於她的外表給予惡評，認為她的美未算是頂級美女，甚至於覺得飾演皇后的寧靜比她更美麗。美與不美其實好見仁見智，在劇中韓瓊華看起來比較成熟，實際年齡她只有22歲，她是該劇監製于正的旗下簽約藝人。亦因為韓瓊華一角而令她廣受關注，現今微博粉絲人數超過100萬人追蹤，未來星途被睇好。

張南只有22歲，演技備受讚賞（網上圖片）

遂格睇張南勾男人過程及時裝照：

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