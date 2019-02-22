【今晚九點見】因聲線慘遭同學欺凌　吳青峰：學會從夾縫中生存

自從台灣樂團「蘇打綠」三年前宣布休團後，主唱吳青峰積極發展個人事業。除了將重心轉往中國內地，除了發行個人單曲，他更頻頻現身各種歌唱節目，近期在《歌手2019》中大獲好評，表現相當亮眼。青峰日前就在節目《今晚9點見》中，接受主持人華少邀請大談往事，更自爆曾經一度想退出娛樂圈。

青峰的聲音很有辨識度，敏感的聲線既個性又非常親切，很多人一聽聲音就知道是他。他去年參加節目《蒙面唱將猜猜猜》時，剛一開口聲音就立即被識破。就是因為這特別的聲線，在他小時候總會被人評頭論足，他講道：「從小會被挑出來說的，不一定是一件好事。因為小時候比較容易…同學或是什麼，對於比較斯文的男生，可能偶爾會不好的表達，怎麼夾縫中求生存算是充滿着我的生活吧！」

一向低調的青峰罕有地談及過往的經歷。（微博圖片）

不滿被指商業化 曾停唱成名曲《小情歌》

他更在節目中提到自己為了商業做音樂這件事讓他感到痛苦：「可能為了商業做音樂，這個東西一開始會讓我有點痛苦，就是因為一首歌受歡迎，是有什麼目的去寫這些歌，會讓我覺得我很對不起這些歌，我怎麼會讓我真心寫出來的東西要拿出來被人糟塌？我有一段時間因為這樣子，有一年我都不唱《小情歌》。但後來我發現，我才是自己連帶着也欺負這首歌。」

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《小情歌》真係好好聽...（微博照片）

被揭高中抄襲文章獲獎 一度考慮退出娛樂圈

除此之外，青峰亦罕有地重提2009年他被爆料念師大附中時，曾抄襲他人作品獲得「第十二屆火鳳凰文學獎」小說類首獎，他當時的班導師、現任師大附中總務主任林誠偉亦坦承確有此事。他講道：「我覺得真正會打撃我的真的不是針對我本身的原因，看到旁邊的人這樣，考慮過就不要再唱了。2009年，台灣有一些媒體人謊稱是我身邊的朋友，打電話去我的高中老師那邊說，他高中時候發生什麼事，為什麼他會這麼不開心，隔天就變成頭版了。我的老師是非常男子漢的老師，他發現被騙之後打電話用非常消沉的口氣跟我說，他覺得沒有保護好我，我覺得那讓我非常傷心。」青峰覺得當時自己已是成年人，應該是保護老師才對，所以此舉令他特別受傷。一向重視家人和朋友的他更一度覺得如果只是自己貪圖唱歌而令身邊的人受傷，他覺得沒有辦法再唱下去。

青峰難忍身邊的人受到傷害。（微博圖片）

齊豫一句話救了他：那一刻有被打醒！

幸好，他欣賞的歌手齊豫救了他：「她在北京演唱會唱《橄欖樹》之前，她說她得成為別人的橄欖樹之前，還是得先成為自己的橄欖樹，那一刻我覺得我有被打醒。」他更稱如果現在就被打撃，永遠沒有足夠力量和強大到真正去保護那些想要保護的人。

目前青峰與齊豫一同參加《歌手2019》！（微博圖片）