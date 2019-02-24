【福爾摩師奶】自爆劇中多「動作場面」　陳松伶：我俾人係咁打！

陳松伶（松松）今天（24日）出席TVB新劇《福爾摩師奶》的宣傳活動，繼《全職沒女》後，松松事隔兩年再次擔任女主角，她的角色是貧窮家庭長大的女孩，「劇中我角色目標要進入上流社會，希望脫貧，當我達到人生目標嘅時候由高峰跌咗落嚟，然後發展一連串故事。」

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陳松伶（松松）今天（24日）出席電視劇《福爾摩師奶》的宣傳活動。（葉志明攝）

劇中多動作場面 陳松伶：我唔使打人！

劇中造型參考香港開埠初期，1920年代的服飾，松松的角色設定都頗為特別，在於其名字，不是中國人的名字，而是來自英文譯音 ── 祖迪費查（Judy Fletcher），她的身份，既是第一夫人，也是一名偵探，四出查案，更會面對很多動作場面，「我唔使負責打人，但俾人係咁打，不過我有一個保護我嘅管家，黃智賢飾演，佢打得好勁。」

松松對演戲挑戰也想增加，只要是沒嘗試過特角色也會想去挑戰。（葉志明攝）

提到拍劇辛苦之處，松松笑言其實不算辛苦：「其實每份工作都會辛苦，唯一最驚冇洗手間，唔可以冇洗手間，所以去邊到第一件事要問有冇洗手間，我覺得呢樣係生理上問題，必須要解決，其他冇乜辛苦，瞓覺及其他事都可以補救，所以唔辛苦。」