TWICE師妹團氣勢如虹　ITZY出道12日破紀錄掃3個音樂節目冠軍

韓國三大娛樂公司之一JYP娛樂近日推出新晉女團ITZY，是繼TWICE之後相隔四年再推出女團。ITZY出道以來就深受K-pop迷關注，其主打歌《DALLA DALLA》不只在韓國各大流行榜名列前茅，而且更在出道短短12日內勇奪三個音樂節目冠軍，相信ITZY五位成員Yeji藝智、LiA、柳真、彩鈴、Yuna俞娜也始料不及。

TWICE出道四年氣勢如虹，連帶師妹團也人氣急升。（網上圖片）

ITZY出道僅12日即狂掃3個音樂節目冠軍。（網上圖片）

ITZY在本月12日正式出道，並在9天後（21/2）的Mnet《M! Countdown》奪得首個音樂節目冠軍，打破IZ*ONE出道11日奪得冠軍的紀錄，ITZY聞訊後相當興奮，柳真更當場落淚。值得一提的是，ITZY成員彩鈴的姐姐正是IZ*ONE成員李彩演，換言之妹妹成功超越姐姐紀錄，一度引起網民討論。此外，ITZY又在MBC《音樂中心》和今日（24/2）播出的SBS《人氣歌謠》獲得冠軍，成為新一代新人王！

ITZY獲得第一個冠軍時感到非常驚喜，柳真（中）更當場落淚。（影片截圖）

對於12日內狂奪三個冠軍，ITZY透過Twitter感謝粉絲：「ITZY拿到三個冠軍了！大家都知道是因為粉絲（才獲得冠軍）！感謝大家在這些驚喜的日子送禮物給我們，我們明天再見」

ITZY透過Twitter感謝粉絲支持。（網上截圖）