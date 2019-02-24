【鄭伊健演唱會】唱完經典歌仲大騷國語　伊健：係咪有啲進步呀？

今夜鄭伊健在紅館舉行首場《Along With Ekin Live Concert 2019》，自2012年的《Light and Shadow鄭伊健演唱會》後，不知不覺原來伊健已有7年沒單獨踏上紅館舞台。樂迷再次入場，不多不少也掛念《直至消失天和地》那個長髮柔情的伊健，另一方面又想看到浩南哥與他的兄弟們能在舞台上重聚。

千呼萬喚始出來，演出於晚上8點40分正式開始，布幕拉起，交響樂團與伊健一同演身舞台上，一身黑金色長褸顯得霸氣十足。比起伊健，交響樂團的服裝也毫不輸蝕，統一黑色禮服和高帽，更顯幾分典雅。

伊健一出場的服裝霸氣十足。 （梁碧玲攝）

歌迷嗌足20分鐘冇停過！

響起一句經典名曲《甘心替代你》「彷彿天和地在挑選我跟你...」，所有觀眾即刻進入瘋狂狀態，紅館也應該有好一段時間沒這樣喧鬧。甫開場，伊健已唱出不少絕殺。《一個為你甘去蹈火海的人》、《仍能情深愛上》、《直至消失天與地》、《誰可情深如我》。雖然一段時間沒登上紅館台板，但伊健穩定性十足，難怪樂迷叫足20分鐘全無間斷。

開場已唱出不少大熱作品，使得樂迷叫唔停。 （梁碧玲攝）

進入第二部份，由舞蹈員飾演的爬行類動物在台上起舞，而伊健亦換上一件豹紋西裝，唱出一連串快歌。包括《野森林》、《蒸發眼淚》、《極速》、《快相》、《Shine》、《22098全城效應》等，更重新編排成medley。

一系列快歌組成Medley，伊健邊跳邊唱也毫不喘氣。 （梁碧玲攝)

伊健大晒國語

雖然演唱會中伊健並不多話，不過卻沒什麼悶場。即使在他換衫期間，也有非洲鼓手出場大玩節拍互動遊戲炒熱氣氛。再換上另一套西裝，伊健出場又唱出另一首大熱作品，改編自日劇《東京愛的故事》主題曲《愛情故事突然發生》的《廿世紀的戀人們》，演唱會版本更帶著點點Bossa Nova的味道。一曲過後，伊健終於開金口與樂迷對話:「今次我特登帶咗呢個樂隊上嚟，組成新組合，組合名叫Cup Noodle。因為而家興組合，次次都一支公上台好似好悶。」期間他答謝香港樂迷以外，更大騷普通話答謝國語樂迷，並笑問:「係咪有啲進步呀?」

仲有好多靚相：

伊健笑言組成新組合「Cup Noodle」 。（梁碧玲攝）

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（梁碧玲攝）