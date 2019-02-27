【耀眼】37歲韓志旼keep住童顏演25歲少女　原來係靠三大秘訣

由韓國演員南柱赫和韓志旼主演的電視劇《耀眼》收視和口碑持續向好，觀眾除了受《耀眼》的劇情觸動外，亦好奇今年踏入37歲的韓志旼如何保養，令她可以成功「逆齡」，輕鬆駕馭25歲金惠子一角。韓志旼過往接受訪問，以及參與美容節目《Get it Beauty》時，就向大家分享保持童顏的要訣。

今年37歲的韓志旼演繹25歲金惠子一角，實在毫無違和感。（網上圖片）

韓志旼之所以成為童顏美女，是因為她由內而外好好保養。（網上圖片）

《耀眼》劇照

+ 11 + 10 + 9

獨家食譜消腫

雖然韓志旼是瓜子臉型，不過她透露自己容易面腫，為了在鏡頭前保持最佳狀態，韓志旼常常做運動和去汗蒸幕，流汗排走多餘水分，還會服用香蕉醋消腫，因為香蕉含有豐富的鉀，有助排走身體多餘的鈉，從而達到去水腫效果，飯後服用也可以減輕體重。

香蕉醋製作方法：將醋、砂糖用1：1比例攪拌均勻，並將香蕉切片，倒進砂糖醋中，然後在室溫中放置24小時，之後放進雪櫃冷藏，兩星期後即可食用。

去年拍攝《認識的妻子》時，韓志旼要演繹16歲少女，已令網民驚豔。（網上圖片）

着重補濕護理

眾所周知，韓國天氣比香港乾燥得多，所以無論女士還是男士，都要注重保濕護理，以免肌膚乾燥「爆拆」，韓志旼坦言自己每晚會進行30分鐘保濕護理，每個程序之間隔兩至三分鐘，令肌膚可以有足夠的時間吸收護膚品。此外，韓志旼工作以外時間都會素顏，若突然有約會，也只會化裸妝示人。

私下的韓志旼較少化妝，即使與朋友見面也只化淡妝。（網上圖片）

保持心境開朗

正所謂「態度決定一切」，態度不只是指做事態度，還有面對事情的心態，韓志旼認為換個角度思考事情的話，會令心情平和，不會容易煩躁和發脾氣，面對任何事都要正向思考保持微笑，外貌也不會容易衰老。雖然韓志旼所言是老生常談，不過能夠一一實踐確實不簡單，難怪她能成為童顏美女。

正所謂「沒有醜女人，只有懶女人」，韓志旼完全展現這句話。（網上圖片）