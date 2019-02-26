【中華小姐】官方相決賽前發布　大熱陳曉華能否奪冠？

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

《2019國際中華小姐競選》決賽將於星期六（3月2日）隆重舉行，TVB今日（25日）公開19位候選佳麗大會照片及資料，究竟誰會奪下今屆國際中華小姐的頭銜？

1. 鄭子怡 Tavee Meesang （曼谷）

1號鄭子怡（曼谷）

2. 蔡麗欣 Joanne Thai （布里斯班)

2號蔡麗欣（布里斯班）

3. 段薏丹 Ida Duan （芝加哥）

3號段薏丹（芝加哥）

4. 王慧媛 Stephanie Wang（夏威夷）

4號王慧媛（夏威夷）

5. 陳曉華 Hera Chan （香港）

5號陳曉華（香港）

6. 彭嘉伊 Jovane Phang （吉隆坡）

6號彭嘉伊（吉隆坡）

7. 妮素達 Lucy Nisuda （老撾）

7號妮素達（老撾）

8. 賀灕灑 Lisa He （倫敦）

8號賀灕灑（倫敦）

9. 梁瀅 Catherine Liang （洛杉磯）

9號梁瀅（洛杉磯）

10. 黃夢晴 Kitty Huang （梅州）

10號黃夢晴（梅州）

11. 謝曉穎 Finola Xie （墨爾本）

11號謝曉穎（墨爾本）

12. 胡楠青 Ivy Hu （蒙特利爾）

12號胡楠青（蒙特利爾）

13. 吳雅珠 Gina Wu （紐約）

13號吳雅珠（紐約）

14. 黃翠金 Maggie Huang （三藩市）

14號黃翠金（三藩市）

15. 潘明璇 Michelle Poa （新加坡）

15號潘明璇（新加坡）

16. 朱彥雙 Sylvia Zhu （悉尼）

16號朱彥雙（悉尼）

17. 楊美麗 Morgane Yueng （大溪地）

17號楊美麗（大溪地）

18. 楊昳譞 Summer Yang （多倫多）

18號楊昳譞（多倫多）

19. 林昀佳 Alice Lin （溫哥華）

19號林昀佳（溫哥華）

【中華小姐2019】陳曉華與大馬代表最friend　原來關林宣妤事
【2019國際中華小姐】大馬彭嘉伊視陳曉華係勁敵：笑容好有感染力
【中華小姐】不介意27歲之齡參選　林盷佳：太年青有好有壞
【中華小姐】賀灕灑鬥心強唔惜身　發住燒挑戰TRX吊懸手震震　
【中華小姐2019．多圖】大熱彭嘉伊360度零死角美女　少女味爆發
【中華小姐2019】參選佳麗逐個睇　陳曉華勁敵一定係佢
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。