【中華小姐】官方相決賽前發布　大熱陳曉華能否奪冠？

撰文：趙允琳
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《2019國際中華小姐競選》決賽將於星期六（3月2日）隆重舉行，TVB今日（25日）公開19位候選佳麗大會照片及資料，究竟誰會奪下今屆國際中華小姐的頭銜？
1. 鄭子怡 Tavee Meesang （曼谷）
1號鄭子怡（曼谷）
2. 蔡麗欣 Joanne Thai （布里斯班)
2號蔡麗欣（布里斯班）
3. 段薏丹 Ida Duan （芝加哥）
3號段薏丹（芝加哥）
4. 王慧媛 Stephanie Wang（夏威夷）
4號王慧媛（夏威夷）
5. 陳曉華 Hera Chan （香港）
5號陳曉華（香港）
6. 彭嘉伊 Jovane Phang （吉隆坡）
6號彭嘉伊（吉隆坡）
7. 妮素達 Lucy Nisuda （老撾）
7號妮素達（老撾）
8. 賀灕灑 Lisa He （倫敦）
8號賀灕灑（倫敦）
9. 梁瀅 Catherine Liang （洛杉磯）
9號梁瀅（洛杉磯）
10. 黃夢晴 Kitty Huang （梅州）
10號黃夢晴（梅州）
11. 謝曉穎 Finola Xie （墨爾本）
11號謝曉穎（墨爾本）
12. 胡楠青 Ivy Hu （蒙特利爾）
12號胡楠青（蒙特利爾）
13. 吳雅珠 Gina Wu （紐約）
13號吳雅珠（紐約）
14. 黃翠金 Maggie Huang （三藩市）
14號黃翠金（三藩市）
15. 潘明璇 Michelle Poa （新加坡）
15號潘明璇（新加坡）
16. 朱彥雙 Sylvia Zhu （悉尼）
16號朱彥雙（悉尼）
17. 楊美麗 Morgane Yueng （大溪地）
17號楊美麗（大溪地）
18. 楊昳譞 Summer Yang （多倫多）
18號楊昳譞（多倫多）
19. 林昀佳 Alice Lin （溫哥華）
19號林昀佳（溫哥華）