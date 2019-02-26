【皓鑭傳】公子逸爆紅被前女友威脅　復合無望要出招整死男方

人紅果然是非多，就好似最近無綫熱播的內地劇《皓鑭傳》中，飾演趙國太子的公子逸（趙弈欽飾）咁，在劇中他為人正直呆萌對愛情又專一（喜歡殷小春（姜梓新飾）），令他打開知名度為人熟悉。但萬萬想不到就在這個時候，他被前女友騷擾同威脅，更揚言不復合就一步一步整死對方，搞到趙弈欽相當害怕，最後在別無選擇之下求助老闆于正，並在網上公開二人私密對話，掀起網上高度關注。

公子逸因為夠專一而大受歡迎。（網上圖片）

現年只有22歲的趙弈欽出道短短三年，今年靠著公子逸一角彈起，在劇中他活潑可愛對女醫殷小春照顧有加，暖男的舉動令他人氣急升。正正演藝事業開始有小成就，使他前女友關注更出言威脅趙弈欽，更語出驚人表示只要散播謊言就可以吹毀他的演員生涯，前女友的恐嚇言詞令他不知所措：「于老師我好害怕，我前女友威脅我，說我要是不肯復合就要發微博搞死我。前女友說演員是高危群體，只要發微博引起話題，我就完蛋了。她說她只要編的夠誇張就可以，我這一輩子就完了。」于正聽完之後覺得對方實在囂張無理，叫趙弈欽不用怕：「啥時候演員這一職成為了眾矢之的，甭管有錯沒錯，謠言就能害死一個人，甚麼世道？」

據趙弈欽同前女友的對話所知，男方已經不太想理會她，但更令她變本加厲，覺得對方在挑戰她的底線，給出男方兩個選擇：「我現在給妳兩個選擇，第一你微博密碼給我自己注銷，戲別拍了滾回去。第二，你甚麼都不用做你繼續，我要幹嘛你別管，你跟我對著幹。」強調一定會整死他：「你這條船被我翻定了。」相當可怕。

趙弈欽表示前女友不斷恐嚇他，甚至話要整死他。（網上圖片）

另外，據知兩人戀愛以來男方不停給她錢，陸陸續續給她差不多100萬人民幣，幾乎所賺的片酬都在她手上：「每次發了片酬就跟我要錢，說愛她就要給她所有的錢，我不給就要吵架。我懶得吵就給了，因為當時我真的想好好的。」除此之外，女方曾經出言恐嚇趙弈欽表示要去劇組找他，嚇到他要換酒店：「說她自己不出面，會找人弄我。」絕對是恐怖情人一名。

眼見該女子態度惡劣，網友們都睇不過眼極速將她身份挖出。原來她叫湯夢欣，據指家庭特別有勢力（不知道是黑社會還是大官）。雖然如此但于正仍然無有怕：「不知收歛，還在威脅，我就搞不懂了，究竟甚麼樣的背景，能够囂張到這程度？有種你用錢把我們公司也滅了，把我也幹掉吧？這是中國啊，這是法制社會啊！ 你​​​​威脅他，買水軍黑他，他媽媽求你都沒用，你這不是愛是佔有，再污衊等著法庭見吧！」望她懂得好聚好散。

趙弈欽原來所賺的片酬幾乎都給了女方（網上圖片）

而于正亦是聰明人來一招「反將一軍」，表明該女子可是有一堆黑料在他手，例如非法集資﹑放貸之類…無論她有再大的勢力同能耐，于正亦絕對奉陪：「我在社會上那麼多年，好歹也有幾個朋友，你再要殺要剮的，我就公開你的樣子，找公安來查你，看看你為甚麼會有兩本護照兩個身份證？看看你的錢是從哪裡來的？再看看你還騙過誰？讓你這一出好戲變成連續劇。」于正保護旗下藝人可以話出盡全力，這一點獲得網友們大讚有這種老闆最好不過。

于正保護旗下藝人獲讚。（網上圖片）

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