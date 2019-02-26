【福爾摩師奶】首集節奏恰到好處　這一點成追看關鍵！

由《降魔的》和《跳躍生命線》方駿釗最新監製的劇集《福爾摩師奶》昨晚（25日）終於播出首集，劇集打着懸疑推理劇的旗號加上是久違的百分百TVB自家劇，自然吸引不少觀眾關注。通常首集都會直接影響觀眾會否繼續追看，是成敗的關鍵，至於擅長人物情感描寫的監制方駿釗又如何向觀眾交代這個故事呢？

《福爾摩師奶》首集劇情講述香港開埠初期，菲臘費查（布偉傑飾）獲封爵士，太太祖迪（陳松伶飾）成為首位華人爵士夫人，風光的二人更到油麻地體察低下階層生活。豈料好景不常，菲臘倉皇帶祖迪到油麻地避難，撇下祖迪在街頭，未幾，街上有人被殺……在劇集開播的頭十五分鐘，劇情除了清楚交代女主角陳松伶是飾演一名追求完美、聰明、心思細密以及喜愛調查真相的「福爾摩斯迷」外，又在短短時間內率先鋪下一個查找爵士勳章的謎團， 帶著觀眾一起掉入這些懸疑犯罪的劇情裡，同時亦立即勾起觀眾好奇心，可謂相當引人入勝！

大家覺得松松姐姐今次表現成點？(劇照)

爵士勳章成首個謎團！（電視截圖）

到了第二節，陳松伶又立即發揮「女福爾摩斯」頭腦，用輕鬆的手法為大家解開疑團，加上節奏不拖泥帶水、推理緊湊讓觀眾百看不厭。除此以外，劇情又進一步交代交代陳松伶與丈夫結婚20周年，她絕對不會相信枕邊人將會被誤會是連環妓女殺手「開膛手傑克」，因此會不顧一切為對方洗脫嫌疑，為日後的劇情埋下伏線。

觀眾能否在5分鐘內解開謎團？（電視截圖）

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+ 13 + 12 + 11

至於第三和第四節，由於要交代陳煒、徐榮和江嘉敏等其他演員出場，劇情開始回復平淡，相信這一點觀眾亦會明白。但當中最大的敗筆就是殺手「開膛手傑克」開始犯案，原本出現第一個受害者理應是讓觀眾看得最觸目驚心，但劇情就講到陳松伶被丈夫撇下在油麻地街頭，第一個受害者即洗衣女丁曉堯（江嘉敏飾）的母親丁月竟會可憐衣著光鮮的陳松伶，除了自己雙鞋借給她，而此舉又令陳松伶成了嫌疑犯，劇情相當牽強！當然，可說丁月可能是出了名的大好人，但劇情並沒有交待，反而在當時生活在油麻地的人大多是低下階層，他們生活辛酸，一雙鞋着到爛都不捨得換，自身難保的年代，竟會去可憐一位衣著光鮮的太太？

煒哥的出場相當搞笑！（電視截圖）

就是這對鞋！（電視截圖）

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+ 8 + 7 + 6

雖然如此，但第一集的觀感還是不錯的，畢竟監製是方駿釗，很會講故事，而且節奏把握得很好，主演除了陳松伶跟黃智賢，還有陳煒、徐榮、江嘉敏等，整體搭配很不錯。劇情亦都不過不失，單單是看方駿釗如何運用25集的劇情去追查一名兇手，單單是這個舉動，難度如此大，就已經值得觀眾繼續追看下去了！

兇手太殘忍！（電視截圖）