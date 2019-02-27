【如懿傳】周迅為貼身宮女陳小紜報仇　當眾給辛芷蕾「血的教訓」

無綫在昨晚（26日）播出的《如懿傳》中，如懿（周迅飾）收留了被太監欺負的宮女容珮（齊歡飾），因其在圓明園當差時受盡白眼，軟硬不吃，但周迅在她受辱時伸出援手，所以她一心只為周迅著想，因此代替陳小紜之位，做翊坤宮的掌事姑姑。

貴為天子的乾隆（霍建華飾）站在萬人之巔深感寂寞，他請求周迅做皇后，陪伴左右，出於對霍建華的愛，周迅便應承他，順利登上后位，第二日便為惢心（陳小紜飾）出氣，在眾人面前給嘉貴妃（辛芷蕾飾）下馬威。齊歡深得周迅之心，代替周迅將粗針的紅玉髓耳環夾硬戴入辛芷蕾的耳洞，雙耳血流不止。在幕簾後的陳小紜也目睹這一切，自己當初受冤所受的苦，如今都算得到一些償還。而見到周迅終於硬氣一次，令觀眾也覺大快人心。

周迅登上后位的第一件事，便是為陳小紜出氣，當著一眾妃嬪的面，給辛芷蕾下馬威，讓她記住「血的教訓」。（視頻截圖）

雖然在劇中陳小紜慘被夾斷雙腳，導致行路一跛一跛，不過現實中的陳小紜卻擁有令人羨慕的美腿。

去年11月，陳小紜參加內地綜藝節目《超新星全運會》，眾藝人跨界變身運動員，經過金牌教練培訓後，進行田徑、水上以及綜合項目三大類比賽。陳小紜的出色表演令觀眾大為驚歎，不止游水環節勇奪第一，在自由體操的比賽中，也表演得有板有眼，更意外曝光了她的好身材。

陳小紜在內地綜藝節目《超新星全運會》中身穿體操表演服，雙腿又長又直，令網友驚呼「腿太好看了！」（微博圖片）

9歲開始學習芭蕾舞 身材豐滿反而自卑

原來陳小紜9歲開始接受專業的芭蕾舞訓練，16歲憑藉扎實的芭蕾功底考入中央芭蕾舞團（亦稱中國國家芭蕾舞團），但因哮喘病發，不得不放棄成為舞蹈演員的夢想，所以便報考了中央戲劇學院，以專業第一的成績入讀表演系。因為習舞的緣故，陳小紜的雙腿纖細緊緻，長且直，腿身比例也相當好，雖然她身高只有167cm，但由於身體同腿的比例差不多有3:7，造成視覺上「增高」，感覺有170cm以上，而且陳小紜的上圍也非常豐滿，在節目中着泳衣時，還一度因太性感被網友質疑炒作，先天已具備入行當藝人條件，乍看羨煞旁人，然而陳小紜反而一度覺得這是「負累」。

就身材驕人一事，她在社交平台回應，表示年輕時曾因豐滿的身材感自卑，因為跳舞穿貼身衣時會特別顯露身材，還因此被同學嘲笑，所以她也希望自己是平胸，不過隨著年紀的增長，也越來越愛惜自己，會時常問自己「為什麼還要自卑？」而節目比賽當天，陳小紜備了兩件保守的泳衣，她透露被經理人的說話所打動：「你的好身材如果被大家看到，以後戲路變廣，有什麼不好。」陳小紜直言自己是一位喜歡演戲的小演員。

其實陳小紜早在2016年出演內地劇集《小別離》而大受歡迎，《如懿傳》中的「惢心」一角令她人氣急升，廣為觀眾熟知，演技也備受讚賞，大家也非常期待她接下來的作品。

美腿的標準是：如果雙腿並攏站立，大腿最寬處、膝蓋、小腿肚以及腳踝四個部位能接觸到，即是一雙完美比例的雙腿。（微博圖片）

陳小紜在參加綜藝節目的游水比賽時，被網友斥穿著太性感，質疑其炒作。（網絡截圖）

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