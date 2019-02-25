【如懿傳】古代人冇冷氣點過夏天？　乾隆原來有辦法

在夏日炎炎的時候，現代人有成千上萬種的消暑方法來降溫，無論是食雪糕、飲凍水、開風扇、甚至乎想要24小時留在冷氣房的話，都是很簡單㩒個制就可以做到的事。但對於古代人來說，在沒有雪櫃、風扇、冷氣機等科技產品的時代，究竟是如何消暑呢？近日由周迅、霍建華等人主演的內地宮廷劇《如懿傳》於翡翠台深夜時段熱播中，如果有眼尖的觀眾，一定不難發現，無論是皇上、抑或是皇后妃嬪們的房間裡，枱上都放置了一個放滿冰塊的大盤，原來這就是當時皇室成員在夏天用來降溫的其中一個妙法。

由周迅飾演的嫻妃和霍建華飾演的乾隆的所在房間亦有一個放滿冰塊的玉盤。（微博圖片）

玉晶盤中裝滿冰塊，如果有人在旁邊撥扇會令房間變得更涼快。（網上圖片）

據古籍記載，皇室貴族的房間在夏天時會被打造成「清涼殿」，除了有以石頭造成的床外，下人們會從貯存冰塊的容器中將冰塊拿出並放在玉晶盤裡，然後再把裝滿冰塊的玉晶盤放到主子的房間裡，透過冰塊將冰涼感散發在房間之中。如果效果仍然未夠勁，下人就會站在冰盤旁邊撥扇。古時的皇室貴族在炎炎夏日裡一樣可以享受涼浸浸的感覺！

古時冰窖的模樣。（網上圖片）

有人可能會覺得奇怪，古代時期既沒有電，又沒有雪櫃，究竟這些冰塊從何而來？原來古代人早在冬天的時候就會預先將湖裡最厚最硬的冰塊切成三呎以上的大小，並放在一個叫「冰窖」的地方儲藏到下年夏天使用。冰窖約地深4至5米，可以將溫度保持在0度左右，冰塊大小如果夠大的話，是不會太容易融化的。

《延禧宮略》亦有提過用「冰鑒」消暑的方法。（微博圖片）

冰鑒以青銅製造，除了能透過上面鏤空的設計將冰塊的冰涼感排出，中間還可以儲存食物，就像現時的雪櫃一樣。（網上圖片）

不過，其實用冰盤消暑這個方法早在漢朝已經開始興起，而《如懿傳》的故事背景發生在清朝，這個方法可能已經太out！到了明清時期，皇宮裏其實已經有一種專用來貯存冰塊的移動式冷源－「冰鑒」，而在同樣以清朝為背景的《延禧宮略》劇中亦有提過：這個以青銅製造的「冰鑒」設計到上面鏤空，透過冷氣出氣孔方便將冰塊的冰涼感排出，而且中間還可以儲存食物，可以說是「古代的雪櫃」呢！