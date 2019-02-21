俞灝明燒傷意外後「被分手」　狠心舊愛疑是楊冪？

內地男星俞灝明近日在節目接受專訪時開腔提及9年前的燒傷事件，坦言當時把唯一的擔架讓給同樣燒傷的Selina（任家萱），是這一生自己做過最男人的事情，並表示自己在燒傷後被當時女友提出分手後大受打擊，有網民猜測當時的友是楊冪。

俞灝明坦言愛情觀因意外發生後大大改變。（微博圖片）

主持人問道，做過的最男人的一件事是什麼，俞灝明回答：「在救護車上把唯一的擔架讓女生（即Selina）躺了。」他亦坦言燒傷後被舊愛狠撇，自己的愛情觀亦大大改變：「沒有那麼容易能夠天真的、無條件的去相信、去愛一個人。」雖然他並未提到舊愛是誰，但主持人已經透露了一些「蛛絲馬跡」：「算是都知道是誰，圈內人都知道是誰...」多年來已有多個報道指這個前女友就是楊冪，主持人的一番話似乎亦更確定了這個說法。

從主持人的說話中似乎透露了一些「蛛絲馬跡」，暗示俞灝明的舊愛就是楊冪。（微博圖片）

2010年，俞灝明與Selina於在上海拍攝電視劇《愛在春天》的一場爆破場面時因煙火師失誤，令炸藥提前爆炸而導致二人身體多處燒傷，當年以花美男形象處於當紅時期的俞灝明全身接近四成燒傷。雖然俞灝明勇敢談及自己的燒傷意外，唯仍被部分網民直斥他「消費」Selina及楊冪。亦有人表示：「希望網民能放過燒傷的當事人讓他們好好生活，讓過去的事情過去吧。」對於有指楊冪是俞灝明的前女友，俞灝明方面向媒體否認：「不是，採訪也許有他的所指，但俞灝明幾年前就否認過了。」俞灝明公司亦表示對於發布這些內容全不知情：「我們並不知道要播，上線前也沒有給我們看過。」

俞灝明當紅時是一位花美男。（網上圖片）

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