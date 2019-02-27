【皓鑭傳】韓少妃靠美色上位實則係間碟　使出「美人計」點少得佢

無綫熱播內地劇《皓鑭傳》愈播愈緊湊，劇情講到趙宮迎來了韓國大美人韓瓊華（張南飾），因為持著有趙王的寵愛就在後宮中興風作浪，睇得觀眾神憎鬼厭。事實上她根本就是韓國派來趙宮的細作（間碟），聰明的她靠著「放風箏」的把戲，將得到的消息傳回給韓國，絕對是一等的女細作。

韓瓊華靠美色勾引趙王，令其得到情報傳回韓國。（網上圖片）

其實，韓瓊華只不過是劇中的虛構人物而已，不過其細作身份所做的舉動的確在中國歷史上發生過的。要數最著名的古代女細作一定非女艾﹑妺喜﹑貂蟬同西施莫屬，其中西施就被譽為是「第一美女細作」，其故事亦為後人所熟悉。

能被挑選作為細作一定有她的過人之處，而西施就正正因為外貌出眾因而被受用。范蠡發掘了西施越王當然高興，不過他明白單靠外表是難得以發揮，所以就安排她受了三年的訓練，學習琴棋書畫同了解時下的政治局勢，如此一來美人計的誘惑才得以成功。而她所學習的地方為「土城山」，人稱為「美人宮」，即現在位在浙江省紹興市內的越城區。

位在浙江省紹興市內的越城區，正是當年西施接受訓練的地方。（網上圖片）

郭羨妮在劇集《爭霸》中飾演西施，正正表現出「美人計」的絕招。（網上圖片）

西施的美貌自入吳宮之後，就好快得到吳王夫差的喜愛，她利用自身美色迷惑夫差，令他為之傾迷懶於朝政，甚至於為了西施殺死了進諫的伍子胥。而西施亦開始加快作為細作的作用，慢慢在夫差身邊分析朝事，導致他全聽西施的說話慢慢自身失去了戰鬥力，到最後因為令越王勾踐有休養生息的機會，使越國好快地攻滅了吳國，最大功勞都是因為西施。

除了西施之外妺喜﹑貂蟬都是靠「美人計」而成名。妺喜因為自己的國家有施氏戰敗，而被父親送給夏朝的國王夏桀，望得以求和。她快地妹喜明白夏桀為人好色就利用自己美色誘惑他，令他言聽計從﹑大量興建宮殿，縱情聲色，不理朝政，之後靠著同商朝派來的細作合作，好快地促使夏朝滅亡商朝正式建立。不過功勞甚大的妹喜卻得不到任何好處，反而同夏桀一同被流放不得善終。

西施因為美色令吳王夫差失去了戰鬥力（網上圖片）

而貂蟬亦因為美色過人有「閉月」之稱，被漢室派為剷除董卓的細作，慢慢勾引董卓成為寵妾從而了解他的一舉一動。歷史上對於他的異說十分多，但在《三國演義》中，她就被塑造為勾引董卓同呂布，令他們這對義父子為其爭愛，最後互相殘殺董卓告終，漢室就可維持太平，而傳她最後亦為人遇殺香消玉殞，所以後人都認定貂蟬是女中豪傑。

古力娜扎曾在劇集《武神趙子龍》飾演貂蟬。（網上圖片）

但講到中國歷史上出現的第一位女細作就一定是夏朝的女艾，因為她聰明有勇深得夏朝國君少康的重用。為了幫助少康得到情報，她多次喬裝來到澆（少康的仇人）的駐地，一路打探消息，最終令少康殺了對方，重新復興了夏朝。這幾位細作絕對是中國歷史朝代政治鬥爭下的功具，得出一個結論就是「美人計」絕對是成功的最好例子，伍子胥的一句說話：「夏亡以妺喜，殷亡以妲己，周亡以褒姒。」就是最好證明。

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