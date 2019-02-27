【如懿傳】魏嬿婉極速「升呢」做炩妃　過關斬將全靠「神邏輯」

乾隆（霍建華飾）攜帶如懿（周迅飾）、純貴妃（胡可飾）、嘉貴妃（辛芷蕾飾）等，聯同太后（鄔君梅飾）一同南巡，但鄔君梅不滿霍建華獨寵周迅，且無增添子嗣，於是便暗地裏安排玫嬪（何泓姍飾）以及慶貴人（于洋飾）獻唱，示意霍建華後宮要雨露均霑。

鄔君梅安排二人獻技，一是要霍建華雨露均霑，二是想安排自己人在霍建華身邊。（視頻截圖）

霍建華明白鄔君梅想安插自己人在他身邊，他不好當面忤逆其意思，便順口應承不會冷落六宮諸人。這時剛好炩嬪（李純飾）自作主張，突然出現，當眾獻舞，為了同鄔君梅鬥氣，霍建華索性決定當晚不翻牌子，命李純侍寢，既眷顧了後宮其他妃嬪，又不用完全順鄔君梅的意，一舉兩得，更直接晉封李純妃位。

李純表演時，霍建華看得如癡如醉，更大讚其進步，順勢便命其侍寢，既無忤逆鄔君梅的意思，又不會令她得逞。（視頻截圖）

李純借霍建華不滿鄔君梅干涉後宮之事僥倖晉升，可以話得來全不費功夫，劇集到此，李純逐漸開始上位，野心勃勃，期盼得到更多。

李純不滿於現狀，誓要一步步向上走，做到一人之下萬人之上。（視頻截圖）

不過，李純在宮中有一個最大的隱患——青梅竹馬的凌雲徹（經超飾），她的貼身太監進忠（蔣雪鳴飾）知道經超的存在無疑是一個定時炸彈，於是一步步唆擺李純，迫使李純除掉他，但這時的李純心情依然非常矛盾。

貼身太監一提起「凌雲徹」三隻字，李純即刻疾言厲色，擔心其會受傷。（視頻截圖）

其實現階段的李純都尚算善良，無奈身邊的「軍師」蔣雪鳴也想得到重用，於是不停為她出謀劃策，助其步步高升。但撇除蔣雪鳴，李純劇中角色魏嬿婉的邏輯也相當有問題，自己所做的一切好似都是被現實所逼迫，堪稱「人渣邏輯」。（以下用角色名講述）

點擊下圖睇魏嬿婉「四大人渣邏輯」：