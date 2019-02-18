【收視滯後報告】《開心速遞》四連冠　追上《真情》地位欠一樣嘢

收視滯後報告又出爐喇！今次的日期是2月4日至2月10日，適逢農曆新年，TVB這幾天的收視都大跌，新播的《皓鑭傳》只有22.1，《荷里活有個大老千》更慘情，只有21.7，而《愛•回家之開心速遞》雖然也只有24.2點，但亦是全部劇集收視最高，連續四星期稱霸收視榜。

農曆新年，不少香港人都會旅遊過節，收視全面下跌實屬正常，《愛•回家之開心速遞》在這個大趨勢下依然保持其收視龍頭地位，絕對是實力證明。正因如此，開始有不少人將它與《真情》作出比較，但若《愛•回家之開心速遞》要追上《真情》的歷史地位，有一項重要環節必須作出突破。

《愛•回家之開心速遞》還差一個重要部份，就是這個「家」。（網上圖片）

副線搶鏡過主線



《愛•回家之開心速遞》受歡迎的原因，主要是因為幾條情侶線做得相當之好，有許家傑林淑敏的「送水輝大小姐」、馬貫東謝芷倫的「博士Mandy」（已離開劇組）、阮政峰蘇韻姿的「子孝紅衫魚」、周嘉洛林凱恩的「安仔Bonnie」等，連歐瑞偉李偉健的「KcTerry」亦大受歡迎，這些CP組合構成了《愛•回家之開心速遞》的收視保証，亦令《開》劇每條支線都有看點，劇集集數再多，觀眾亦不會嫌多，現在已五百多集，但《開》劇依然氣勢如虹就是最好証明。

《愛•回家之開心速遞》造就的CP組合真係好多。（網上圖片）

立即睇埋劇中仲有幾多CP組合。

熊家未能獨當一面



不過，這亦是劇組所面對的問題，縱觀以往名留視史的處境劇，主線往往是最重要的一環。《真情》的「叉燒炳、善姨、好姨」等一家人固然經典，《皆大歡喜》也是金家最搶鏡，《愛·回家》也是馬家最出色，反觀《愛•回家之開心速遞》中的熊家，劇情一直都是平較平淡，笑位、感動位、反思位亦不夠劇內的CP組合多，彷彿就是主線襯托副線。一套劇集如果副線發展得好，當然是值得慶賀，但主線不給力的時候，尤其處境劇，就會顯得「硬係爭咁啲」。如果《愛•回家之開心速遞》真的要追上《真情》的地位，主線，即熊家一定要著墨更多，令人喜歡副線之餘，更期待主線發展，但熊家發生的故事，受歡迎程度一直不及副線，直至一個角色出現....

崔Auntie的亂入成功令熊家充滿生氣。

崔Auntie激活熊家



直至崔Auntie（盧宛茵飾）出現，那一集網民看得捧腹大笑，更指這一集更勝今年一眾賀歲片，熊家為主的劇集，很久未成為大家的焦點，今次崔Auntie的亂入，激活了熊家整條的主線，相信製作團隊亦從這次成績，找到了解決方法，要令熊家有看點，一定要有一個人物關連整個家庭，引發各人的獨特性格，從而產生劇情上的化學作用，所以崔Auntie應該會再現熊家，更大膽假設，甚至同根叔發生感情綫，根叔將尖酸刻薄的崔Auntie改變為千依百順，尤如大小姐送水輝的感情綫套路，只要熊家故事追看性更強到副線水平，《開心速遞》要超越《真情》只是時間問題。