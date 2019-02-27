【中華小姐2019】王慧媛對傲人身材不感自信：我小時候很胖！

《2019國際中華小姐競選》將於今個星期六（2/3）隆重舉行，19位候選佳麗今晚（27日）在觀眾面前施展渾身解數逐一展示才藝，爭奪「現場觀眾至Like表演」殊榮。身材豐滿的4號王慧媛（Stephanie）以一身性感服裝表演夏威夷草裙舞（Hula dance），頓時成為全場焦點。

來自夏威夷的4號王慧媛（Stephanie）以一身白色性感服裝表演草裙舞。（梁碧玲攝）

雖然在一眾佳麗中擁有最令人的羨慕的驕人身材，但Stephanie卻對自己的身材沒有太大自信：「真的謝謝大家喜歡我的身材！但我小時候不是這個樣子的，我小時候很胖，然後我還是個大吃貨！我好喜歡吃東西，然後我又不理它（身材管理），所以就長得比較胖！」

她透露決賽會再次帶來最能代表到自己國家特色的夏威夷草裙舞給香港觀眾。（梁碧玲攝）

她笑稱自己花了很大的苦功才有今天的身形：「我喜歡去運動、喜歡去海邊游泳。但其實我真的吃蠻多的，所以我一吃很多就會去運動。」她認為女生要懂得欣賞自己的美，不需要因別人的說話而去羨慕那些擁有豐滿身材的人：「相信自己多一些，你很漂亮，每個人都是美麗和獨特的。不要太執着於別人說的話，因為只有你最了解自己，對自己自信點吧！」

睇下王慧媛嘅精彩表演：

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Stephanie認為選美並不在乎勝利，而是享受當中的過程。（梁碧玲攝）

仲有其他佳麗嘅表演：