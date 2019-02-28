拍《花姐ERROR遊》試食「糞便味咖喱」　193：唔知係咪真係食緊屎

ERROR說完全不知道「糞便味咖哩」用了什麼材料去做，只知道製造料理單位「聲稱全部健康」。（梁碧玲攝）

組合「ERROR」今日（28日）出席ViuTV廣告活動發布會，他們向來走搞笑路線，節目《花姐ERROR遊》也很受觀眾歡迎，會否想「添食」，開拍第二輯？隊長肥仔說：「我覺得個重點係咩呢？我覺得節目個靈魂人物係花姐（ERROR經理人），咁你要問花姐肯唔肯同我哋參與。（花姐在旁搖頭）佢擰頭我哋冇計喇！」成員193就笑說：「如果花姐唔肯嘅話，我哋可以搵啲重量級明星！」

被問到有沒有什麼廣告想接拍，保錡表示：「你夠膽畀我拍我就拍！」肥仔補充，說他們4個比較全能，「做乜都得！」。（梁碧玲攝）

阿Dee指似馬糞 193：「我唔知係咪食緊屎？！」

有看《花姐ERROR遊》的觀眾應該看到節目最後一集，各人要品嚐「糞便味咖喱」，究竟是什麼味道？他們大呼：「苦！好苦！」193說：「其實最主要係唔知係咪咖喱，因為真係冇咖喱味，我唔知係咪真係食緊屎。」副隊長阿Dee補充：「唔知你哋有無聞過馬屎，可能以前去旅行行過啲馬車附近，就係嗰浸青草嘅糞味。」真的「不要再說了」⋯⋯

節目中保錡的表現也獲得網民讚賞，他對此表示：「我覺得都係平常心囉，我覺得用心做就ok。」（梁碧玲攝）

10月開Show 肥仔表明會秘密練兵

節目組為ERROR和花姐用心良苦地安排了很多「別出心裁」的特別料理給他們在節目中品嚐，如果再有下一輯節目，會否已「吃無可吃」？阿dee說：「我諗希望遲下拍節目係唔需要再食啦！」193提出要求一改節目規則，不要再吃難食的食物。另外，四子表示在今年10月會舉辦talk show，193直言不只是Talk Show，裏面也會有很多其他不同元素，例如唱歌。肥仔表明會秘密練兵，加緊訓練保錡和193。