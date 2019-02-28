【福爾摩師奶】郭栢榮接手做「TVB御用外國人」：有對白一定做！

繼兩位「TVB御用外國人」河國榮和布偉傑先後離巢，本以為青黃不接時，在TVB新劇《福爾摩師奶》中又出現一位既熟悉又陌生的外國人，就是飾演高官「白威廉」的郭栢榮。

現年42歲的郭栢榮（Barry Cox）是一名操得一口流利廣東話的英國人，在利物浦出生的他自小就對中國文化產生濃厚的興趣，除了特意在當地唐人街一間中國超級市場工作外，又會利用空餘時間去百祥塔社區中心與華聲社中文學校學習中文。郭栢榮前後用了3年時間學有所成，通過中文 GCSE 的考試。此後，他在2004年正式移居香港生活。

郭栢榮今次演高官「白威廉」，戲份相當重。 （IG圖片）

今次仲拍足3個月！（IG圖片）

郭栢榮仲演過唔少角色，點撃睇圖！

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直到2012年，郭栢榮在資深製作人蔡和平的引薦下加入TVB，出演過《衝上雲霄II》、《華麗轉身》、《鬼同你OT》和《梟雄》等劇集。他在2013年無綫電視46週年台慶中抽中了台慶終極大獎，即是一層價值八十一萬八千港幣的惠州白鷺湖豪華電梯洋房，而引起觀眾注意。

由細到大都熱愛中國文化。（IG圖片-）

郭栢榮在2016年與TVB完約後，就開始往來英國、香港、中國內地、澳門和新加坡等各地演出。最近，他又重返TVB拍攝《福爾摩師奶》，雖然他在IG留言指《福爾摩師奶》是他在TVB最後一次參與的劇集，但他接受《香港01》時就澄清只是和TVB轉了合作形式：「希望呢部劇唔係告別作，因為早喺2016年我已經同TVB轉咗合約，而家係兼職。（點解當初唔同TVB續約呀？）因為我成日要飛去唔同地方演出，如果留喺TVB好難就到時間，但其實我好鍾意拍劇，就算成日要凌晨3點開工都覺得好開心。（布偉傑完咗約，TVB冇咗「御用外國人」你願唔願意接手？）願意，不過都要睇TVB俾唔俾機會，我從來都唔推job，只要有對白就一定做。」

威廉會唔會係開膛手呢？（IG圖片）

郭栢榮又指雖然在香港生活壓力大，但他從來不介意TVB人工低：「我喺TVB拍嘢從來唔睇價錢，咩都可以傾，我睇機會，而且我喺其他地方都有演出機會，今晚都要飛去意大利演出。」郭栢榮又稱上年與港女女友分手，所以可以專注事業：「我真係好鍾意做幕前。（咁你有咩擇偶條件？）一定要係香港女仔，因為我覺得香港女仔係全世界最靚，我都唔知黠講，好有氣質。（唔怕香港女仔比較惡死啲？）香港女仔好特別，好獨立而且好有禮貌，所以首選一定係香港女仔。」

郭栢榮上年回復單身，佢話港女一定係首選！(IG圖片)

另外，郭栢榮又透露自己為了「白威廉」這個角色下了不少苦功，他稱：「因為今次好多對白，所以唔識嘅字都有查字典而且好專心咁練習。（今次演奸角？）係呀，少少貪污嗰啲，而且我好鍾意30年代至70年代嘅中國。」

真係落足心機睇劇本！(IG圖片)