【如懿傳】乾隆飲完朝氣勃勃一夜寵四妃　點解鹿血係強身嘅妙品？

乾隆（霍建華飾）借玫嬪（何泓姍飾）之手令太后（鄔君梅飾）的另一枚棋子慶嬪（于洋飾）再也無法有身孕，再以此治罪何泓姍，以鴆酒賜死。何泓姍在臨死前告訴如懿（周迅飾），她同于洋、舒妃（陳昊宇飾）都是鄔君梅安插在霍建華身邊的人，更暗示是霍建華一手策劃，令周迅頓覺自己看不透枕邊人。

炩妃（李純飾）為向霍建華邀寵，早日懷上龍子，便利用飲食令霍建華身體虛弱，尋找機會在其面前獻媚。果然霍建華精神大不如前，加之要為國事操勞，但體虛乏力，力不從心，江宇彬（袁文康飾）開的補益強身的藥也毫無功效，令他非常惱怒，大鬧「無用」。其後他提到鹿苑養有很多梅花鹿，先帝在生時也有用鹿血兌酒服用，想嘗試飲用，不過袁文康表示鹿血雖然可以大補虛損、強精益血，和酒之後藥力更佳，但藥性太猛，擔心虛不受補，有傷聖體，所以不敢用。

霍建華提到先帝用鹿血兌酒，想要試用，但卻被袁文康回絕，怕聖體虛不受補。（視頻截圖）

但豈料這些說話被李純的貼身太監進忠（蔣雪鳴飾）聽到，於是李純便命人每日去鹿苑割新鮮的鹿血，調製鹿血酒討好霍建華。飲用之後，霍建華一次召喚多位妃嬪共同侍寢，荒淫無道，導致上朝時精力不濟，困倦難當，甚至還瀰漫著酒氣，大臣們都不止如何是好，周迅得知後便前往李純住的永壽宮勸誡，卻被霍建華當眾推倒，令不少觀眾認為「如懿實在太倔強，甚至高估了自己在乾隆心中過的位置。」

李純藉機調製鹿血酒討好霍建華，搏得聖寵，令其無精力處理政事，周迅得知之後便前往勸誡，結果昏倒，由此得悉自己懷孕。（視頻截圖）

但是，歷史上的乾隆真的會飲鹿血嗎？

答案是：會！

李時珍在《本草綱目》「獸之二」的「鹿」中記錄了一種叫作「斑龍宴」的飲法：「用三棱針刺其眼之大前毛孔，名天池穴。以銀管長三寸許插向鼻樑，坐定，咂其血，飲藥酒數杯。再咂再飲，以醉為度。」即是用三菱針（用於點刺放血的針具）刺鹿頭的天池穴，再用三寸左右長的銀管插入鹿的鼻樑，直接飲用流出來的血，其後飲幾杯藥酒。然後再刺，再飲血，之後再飲酒，直至醉倒為止。一頭鹿可以用六、七年。而功效方面，主治陰痿、補虛、止腰痛、鼻衄（鼻出血）、折傷、狂犬傷。

根據此書記載，除了鹿血，鹿的各個部位都是「寶」，根據《本草綱目》「獸之二」的「鹿」中記載，包括鹿茸、角、骨、肉、髓、腦、精、腎、膽、筋、皮、甚至糞等都有不同功效，不過只可以吃四個月，因「九月以後，正月以前，堪食。」

根據《本草綱目》記載，鹿的一身都是寶，但都是生飲，並非兌酒，而且手法殘忍。（視頻截圖）

清朝的皇上都很喜歡獵鹿，據《清史稿》記載，乾隆秋天到木蘭圍場狩獵，親自讓侍衛陪同，一齊進入深山獵鹿，見到鹿群就讓侍衛舉著假鹿頭扮鹿角，吸引母鹿靠近，再射擊，其後便直接取它的血生飲，他的兒子嘉慶帝也繼承了這個傳統。除了自己狩獵，族人們也要負責進貢鹿肉，乾隆二十八年，乾隆下令「盛京將軍每年交鹿780隻、鹿尾2000條、鹿舌2000個、鹿筋100斤、鹿腸等無定額。」還要另附鹿羔60隻，認真有進無出。

《乾隆皇帝一箭双鹿图》（故宮博物院）

而清朝除了雍正、乾隆、嘉慶飲鹿血之外，咸豐皇帝也是其中之一，頻率遠遠高於三位先祖，日日飲鹿血。因咸豐在位時期，遭遇太平天國、英法聯軍等內有外患不斷，本身身體不佳的咸豐更加虛弱，於是靠鹿血補氣。在有「清史研究第一人」之稱的蕭一山所著的《清代通史》中也曾提到，奕詝體弱多病，一直有咯血痼疾，每日飲鹿血治療。可見咸豐有幾倚賴鹿血。