【招搖】斷言傅恆魏瓔珞《延禧》CP情逝　令許凱變心到底係邊位？

由許凱、白鹿主演的高甜仙俠劇《招搖》在愛奇藝台灣站熱播中，劇中許凱已可看見隱形的白鹿角色，但白鹿卻渾然不知，依舊仗著自己以另一張臉對許凱進行各種撩撥與告白，還在馬車上「磨鼻」，最新預告中更有兩人親吻畫面，直接衝上微博热搜，網友也大呼請兩人直接「原地結婚」。

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許凱因《延禧攻略》富察傅恆一角爆紅，仍有許多網友期待他與「魏瓔珞」吳謹言再度合作，許凱受訪時表示：「我覺得他們真的是很喜歡『傅瓔』，然後我只能說，他們的感情已經過去了。」正式為「傅瓔CP」劃下句點，讓「搖瀾CP」燒得更熱。劇中與白鹿有許多高甜戲碼，許凱自曝入戲深、愛呷醋，「拍這部戲的時候我挺吃醋的，因為我很入戲，厲塵瀾（許凱飾）是那種相當於傅恆人設（人物設定），而姜武（代旭飾）就相當於皇上了吧。」許凱認為厲塵瀾角色個性上很多秘密、吃醋都放心裡不說，默默為女主角付出，還代入《延禧攻略》角色輔助說明。

許凱受訪時竟表示「傅瓔」「此情不再」？（視覺中國）

許多觀眾認為《招搖》打破許凱在《延禧攻略》中的虐戀設定，許凱卻認為，「厲塵瀾」這個角色比「傅恆」心酸多了，因為劇中許凱與白鹿原應該有幸福的結果，但中途卻因為其他人的破壞，多次把他打傷還帶走女主角，讓許凱不禁大嘆：「好累啊！」

許凱被Fans戲稱為「橫店唱跳第一人」，專訪中也被問及，如果進到愛奇藝自製綜藝「青春有你」當訓練生，能進哪個班？許凱先是詢問哪個班最好、哪個最差，自謙說「那我就F（最差等）吧！我可能上去就被PK掉了。」自認自己肢體不大協調，會多學一下舞蹈還有唱跳部份。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】