【唐人街】單文柔下月分娩　陳展鵬用CCTV𥄫實老婆：睇佢訓咗覺未

陳展鵬今日（28/2）現身將軍澳電視城無綫劇集《唐人街》拜神儀式，祈求拍攝順利，同劇演員出席有唐詩詠、伍允龍、陳山聰及元秋等。展鵬在劇中飾演步青雲，但為了尋親用了偽名丁三拼，隻身返到唐人街，並邂逅錢芊芊（唐詩詠飾）一起對抗惡勢力。展鵬表示：「我同詩詠係歡喜冤家，角色上面我係一個唔想拍拖嘅人，因為我要照顧我媽咪（元秋飾），要擔起頭家，咁所以就唔想拍拖，喺過程中慢慢認識到唐詩詠，可以話在陌路相逢認識到大家。」

展鵬表示太太預產期下個月，事前功夫都準備就緒，心情沒有太大緊張。（陳順禎攝）

今日令晨時份，即將分娩的單文柔在IG發文表示「訓唔著，可能佢肚餓」。展鵬笑言話：「佢訓唔著可能因為我，因為我未返屋企，因為我成個月都成令晨5至6點先收工，都知佢呢段時間訓覺都會差啲，希望呢段時可以早啲拍完，早啲返屋企。」（老婆有冇半夜打畀你叫你早啲返？）展鵬笑言：「我依家唔用電話，我會用CCTV，我一有時間，就會打開CCTV，可以睇住佢啲動靜，睇下佢訓咗覺未，如果佢又未訓覺睇電視，我就會Whatsapp佢，叫佢早啲訓，依家通常都係咁。」

陳展鵬今日出席劇集《唐人街》拜神儀式。（陳順禎攝）