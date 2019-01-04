TVB藝人吸引假IG粉絲入侵　李佳芯陳展鵬不幸中招

去年有市場調查指出「年輕人現在都用Youtube、IG」，但到底follower同like數目是否真係能夠代表一個人受歡迎程度？IG早年曾經嘗試發起大掃除行動，將IG內嘅假帳戶刪除，此舉令某些用户follower大幅減少。最近Plurk 創辦人之一嘅 Alvin Woon就設計出聲稱能分析出假IG帳戶嘅網站，至於點樣先會被列為假帳户，該網站就話：「秒like」、定期follow或unfollow其他帳號、長期在同一時間發佈帖子的電腦操作帳號，以及提供買賣追蹤者服務的帳號都會被列為fake followers。

張名雅IG有勁多「水軍」。

TVB各個藝人IG「水軍」情況。

該網站將一眾KOL分類為美容、運動、時裝、旅遊、動物等等，如果以「TVB」搜尋，李佳芯、劉佩玥、姚子羚、陳凱琳、陳山聰、黎諾懿等人假粉絲比例高於30%，而IG粉絲人數有9萬多嘅張名雅，其假粉絲比例高達47%，而《超級巨聲》出身嘅陳國峰，IG追蹤人數約有3萬多，但其假粉絲比例高達49.8%，情況都幾誇張，平均每星期都有出po嘅陳展鵬，其IG追蹤人數有近30萬，但該網站分析出陳展鵬假粉絲有43%。



2018年最多追蹤人數嘅韓星IG如EXO成員燦烈、世勳以及BIGBANG隊長G-dragon，佢哋三個IG嘅假粉絲比例都係20%以下。

至於TVB以外，如坐擁6百萬粉絲嘅AngelaBaby，其IG假粉絲比例約有23%左右；而紅到上太空嘅鄧紫棋G.E.M.，其追蹤人數比baby少兩百多萬，假粉絲比例約有23%左右。由於呢個網站只係列出粉絲性別、年齡層、種族等簡單數據，所以好難去定奪到底係IG用户主動買粉絲，定係假粉絲為咗賣廣告而追蹤藝人。

