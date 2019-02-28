【唐人街】為騷肌進行地獄式「脫水」　伍允龍：其實係好傷身

由陳展鵬、唐詩詠、王君馨、劉穎鏇、陳山聰、伍允龍及姚子羚領銜主演的無綫重頭劇《唐人街》，今日（28/2）眾演員出席在將軍澳電視城舉行的拜神儀式。世界上起飛腿最多的演員伍允龍，又有新力作，今次劇集再唔會見到咁多飛腿，冇變嘅係一樣咁好打。伍允龍開心表示：「今次我同監製商量過，如果喺故事上面冇任何衝突呢，我就選擇『南拳』，因為我爸爸始終佢係教『蔡李佛』，所以容易啲畀我演繹，今次踢腿方面係有，但就一定冇以前咁豐富。」

伍允龍今日出席劇集《唐人街》拜神儀式。（陳順禎攝）

劇集賣點除了劇情令人動容之外，最為吸晴之處係睇到幾位型男赤裸上半身大騷肌肉，為每場打鬥場面增添色彩，正因為咁伍允龍特別為自己進行「脫水」過程，希望令肌肉更為明顯，其實過程相當辛苦：「當我下個星期要拍嘅時候，就要開始做脫水準備，頭4至5日就要不停灌水，盡量屙晒體內嘅鹽分出嚟，到拍之前個晚連晚餐都唔食，開始唔再飲水，如果口乾最多手指掂少少水，輕輕拍喺嘴唇邊，到我哋拍完，都有可能二十幾個鐘冇食過嘢同真正飲過一啖水，其實咁樣做法係會傷身，但為咗出嚟個效果好都冇辦法！」

劇中不乏打鬥場面，但對於自細習武的伍允龍來講，一啲都冇難度。（陳順禎攝）