吳青峰出歌被讚持家有道　全能才子李榮浩遇勁敵？

憑內地節目《歌手2019》人氣再次急升的吳青峰最近推出原創單曲《蜂鳥》惹起網民熱烈討論。雖然青峰想借新歌激勵人心和鼓勵大家即使再苦也要奮力往前找尋希望及夢想，但網民卻把焦點放在歌曲的製作上，因為這首歌不單止是他包辦曲詞外，連編曲、配唱、製作人、合聲編寫甚至封面繪圖都是出自他手，實行肥水不流外人田！

青峰人氣再次急升！ （微博照片）

就係呢個封面，可唔可愛呢？（微博照片）

吳青峰親任製作人＋作詞＋作曲＋編曲。（微博圖片）

+ 4 + 3 + 2

其實另一位全能歌手李榮浩早被發現出道五年來，均一手包辦整張專輯，從詞曲創作、編曲、吉他、和聲、弦樂、double bass、混音、母帶，包括後期MV的劇本都是自己寫的。對此，他更曾在微博搞笑回應：「精算了一下，從出道第一張專輯到現在第五張，共49首歌。除了7首別人作詞以外有42首，確實只是花了一些電費。（其實年少有為Mv導演和編劇也是我……燈光和攝影的錢已經付了，請大家不要擔心！） ​」

其實兩位都好屈機！（微博照片）

真係好勁...（微博截圖）

對於這次青峰連封面都自己畫，不少網民大讚青峰比李榮浩更持家有道。樂壇上有才藝的藝人比比皆是，但是像他們一樣全能的的確不多，看來想從他們身上賺走一分一毫的確比登天更難！