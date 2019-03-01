【皓鑭傳】34歲公孫將軍原來係超模　從103KG肥仔變型男

往往在許多影視作品中，大家只會將焦點集中在主角身上，而忽略了某些配角，其實他們許多都是才藝出眾，真實身份更是驚艷各人，TVB就有許多如此例子。而近來在TVB熱播的內地劇《皓鑭傳》中，公孫將軍就是被忽略的最好例子，在眾多男角中他看似可有可無唔起眼，其實他才是最「型仔」的一位，真實身份是一位職業模特兒，在國際舞台上拿過不少大獎，好身材更是令人眼前一亮，某角度還同台灣男神高以翔似到足添。

34歲的南伏龍飾演趙國將軍公孫乾，主要負責看管在趙的質子贏異人，照顧他的起居生活避免他逃離趙國。在劇中他的戲份不多，不過為人正直傻氣十足，不時引起笑話令觀眾關注。

公孫將軍在劇中唔起眼，但私下卻是中國十大模特兒之一。（網上圖片）

《皓鑭傳》中不乏年輕鮮肉演員，觀眾第一時間都會先留意嬴異人（茅子俊飾）﹑公子蛟（洪堯飾）﹑公子羽（何奉天飾）﹑公子逸（趙弈欽飾）﹑高昊陽（裴子添飾）﹑嬴政（佟夢實飾）等人，對於鬍鬚滿面粗獷十足的公孫將軍當然唔起眼，但其實他的外形比起一眾小鮮肉來得還要優秀，雖然不是時下最流行紅唇齒白的審美標準，但他的185CM身高加上強勁的二頭肌﹑腹肌﹑胸肌等好身材在小鮮肉中特別Man，甚至於某角度好似台灣男神高以翔，特別是有留鬍鬚的樣子，絕對是男神級人物。

公孫將軍身材嘉超好。（網上圖片）

公孫將軍同高以翔有兄弟相。（網上圖片）

南伏龍這條男神之路其實走來都不容易，不講不知原來他曾是一位大肥仔，最肥的時候有206斤（即103KG），因為經常被人取笑的關係，使他決心減肥17歲開始就幾乎日日運動，在健身室度過每一日，三餐更以水果代替，好快地他就減去30KG，從而令他更有自信開始接觸模特兒事業。當時擁有185CM 體重73KG的完美身材，令他鼓氣勇氣去參加全國新絲路模特大賽，雖然並未能進入決賽，但已經令他相當滿意，之後就將精力集中在模特兒事業上。

公孫將軍細個好肥，最重有103KG。（網上圖片）

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+ 4 + 3 + 2

皮膚黝黑五官特別立體的他，的確天生帶有男子氣慨陽剛味十分重，所以他好快在國際模特兒比賽舞台上打響名號，在第二十一屆世界最佳模特大賽總決賽上，就奪得第四名並一舉榮獲亞洲《最佳模特獎》同《最佳上鏡獎》，因而在國內模特兒圈開始為人熟悉。《世界最佳模特大賽》起源於土耳其，自1988年開始至今有31年歷史，是世界公認三大模特兒比賽重要賽事之一（其他是：《世界精英模特大賽》﹑《世界頂尖超級模特大賽》），當中有「黑珍珠」之稱國際著名模特兒Naomi Campbell﹑維多利亞的秘密模特兒Eva Herzigová（伊娃·赫茲高娃）等都是該賽事出來，能入圍參加比賽絕對不簡單。

公孫將軍陽剛味重，令他在模特兒圈特別吃香。（網上圖片）

正因為外形出眾就在2011年使他踏上國際舞台《米蘭時裝周》，為法國著名品牌擔任模特兒，更因為如此令他受邀拍攝日本版《GQ》封面，更多次成為國內外時裝雜誌的拍攝封面人物，就好似《時尚先生》﹑《男人裝》…時裝樣的他特別Fashion。

34歲的他更是目前被譽為中國十大男模之一，同全球男模特兒排行第16名的趙磊﹑首位登上米蘭時裝周的中國模特張亮﹑全球模特兒排行第50名的郝允祥等人並列，實力絕對不容忽視。2013年他就開始接觸影視圈，參與的電視劇不足十部，電影更只有兩部最新一部更同天王黎明合作叫《搶紅》，演藝事業備受看好。

近年將重心集中在影視作品中，演藝事業備受睇好呀。（網上圖片）

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